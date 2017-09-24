Около 500 млн рублей направят на ремонт дорог во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии поручил выделить из дорожного фонда республики порядка 500 млн рублей на ремонт дорог во Владикавказе в 2018 году. Как сообщил в интервью ТАСС глава администрации местного самоуправления Владикавказа Борис Албегов, это позволит отремонтировать в городе рекордное количество дорог.

"В следующем году по поручению главы республики Вячеслава Битарова планируется выделить из дорожного фонда минимум 500 млн рублей на Владикавказ. В прошлом году мы освоили 323 млн рублей", - сказал он.

По его словам, капитально будут отремонтированы порядка 70 улиц. Среди них - правую часть выезда на Военно-Грузинскую дорогу, часть проспекта Коста, дороги в частном секторе и т.д.

Кроме того, впервые одновременно будут капитально отремонтированы и благоустроены все пять въездов в город. "везде помимо дорог будем проводить озеленение и общее благоустройство, а также установим надписи "Владикавказ - Город воинской славы". Очень долгое время въезды не приводились в порядок", - отметил Борис Албегов.