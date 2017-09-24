В Башкирии объявили экстренное предупреждение из-за предстоящих заморозков

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УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Управление МЧС по Башкирии объявило штормовое и экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми заморозками. В понедельник температура опустится ниже нуля градусов, говорится в сообщении ведомства.
"По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Башкортостан, ночью 25 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус три градусов", - отмечается в сообщении.
Спасатели разослали памятку о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Как уточнили в Башгидрометцентре, в регион "северными потоками стала поступать арктическая воздушная масса, что значительно понизит температурный фон ближайших дней". По прогнозу Гидрометцентра России, в третьей декаде сентября среднесуточные температуры воздуха ожидаются на один-два градуса ниже нормы, добавили синоптики.