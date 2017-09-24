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КУРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Город воинской славы Курск отмечает 985-летие со дня основания. В воскресенье куряне и гости города принимают участие в самых масштабных и ярких мероприятиях, предусмотренных шестидневной программой празднования дня рождения Курска, сообщили в администрации города.
Массовые праздничные мероприятия проходят не только в центральной части Курска, но и во всех городских округах.
Торжества начались с возложения венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны, на центральной улице города открылись выставки цветов и военной техники, в здании мэрии расположилась экспозиция живописных работ, созданных художниками - участниками международного художественного пленэра "Курск - соловьиного края столица" из разных городов России, Сирии и Китая.
Днем курян и гостей города ждет заключительный концерт участников XI международного фольклорного фестиваля "Самоцветы". В программе - выступление творческих коллективов, в том числе артистов из соседних регионов, Донецка, Луганска, а также Германии и Молдовы. Вечером на главной площади Курска состоится театрализованное представление. Завершится праздник в 21:00 красочным фейерверком.
Празднование Дня города стартовало в Курске 19 сентября с футбольного турнира.
Конные бега на городском ипподроме, марш-парад военно-патриотических классов и клубов области, благотворительные концерты радовали горожан в течение пяти дней. Кульминацией череды мероприятий станет традиционный крестный ход с Курской Коренной иконой Божией матери "Знамение", который пройдет в понедельник, 25 сентября.