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Город воинской славы Курск отмечает 985-летие

В стране
24 сентября, 12:42 UTC+3 КУРСК КУРСК 24, сентября. /ТАСС

Празднование Дня города стартовало в Курске 19 сентября

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КУРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Город воинской славы Курск отмечает 985-летие со дня основания. В воскресенье куряне и гости города принимают участие в самых масштабных и ярких мероприятиях, предусмотренных шестидневной программой празднования дня рождения Курска, сообщили в администрации города.

Массовые праздничные мероприятия проходят не только в центральной части Курска, но и во всех городских округах.

Торжества начались с возложения венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны, на центральной улице города открылись выставки цветов и военной техники, в здании мэрии расположилась экспозиция живописных работ, созданных художниками - участниками международного художественного пленэра "Курск - соловьиного края столица" из разных городов России, Сирии и Китая.

Днем курян и гостей города ждет заключительный концерт участников XI международного фольклорного фестиваля "Самоцветы". В программе - выступление творческих коллективов, в том числе артистов из соседних регионов, Донецка, Луганска, а также Германии и Молдовы. Вечером на главной площади Курска состоится театрализованное представление. Завершится праздник в 21:00 красочным фейерверком.

Празднование Дня города стартовало в Курске 19 сентября с футбольного турнира.

Конные бега на городском ипподроме, марш-парад военно-патриотических классов и клубов области, благотворительные концерты радовали горожан в течение пяти дней. Кульминацией череды мероприятий станет традиционный крестный ход с Курской Коренной иконой Божией матери "Знамение", который пройдет в понедельник, 25 сентября.

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