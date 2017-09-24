МЧС предупредило о гололеде на дорогах Сибири, Урала и Дальнего Востока

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. МЧС России предупредило о гололеде на дорогах Сибири, Урала и Дальнего Востока в течение ближайшей недели. В регионах ожидаются мокрый снег и минусовые температуры по ночам, сообщили в воскресение в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

"Неустойчивую погоду в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке прогнозируют синоптики на всю ближайшую неделю. Осадки в виде дождя и мокрого снега и минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололеда и снежного наката. На междугородных трассах дорожная обстановка может быть особенно сложной", - сообщили там.

В пресс-службе центра уточнили, что в регионах трех федеральных округов межсезонье может спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта и рост количества дорожно-транспортных происшествий, поэтому подразделения МЧС усилили контроль за техническим состоянием автотранспорта.

В частности, спасатели обращают особое внимание на исправность тормозной системы и состояние автомобильных шин. "В подразделениях с водительским составом дежурных смен и владельцами личного автотранспорта проведен внеплановый инструктаж об особенностях управления автомобилем в условиях гололеда, снегопада, тумана и плохой видимости", - добавили в пресс-службе.

Спасатели призывают водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать осторожность.