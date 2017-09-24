МЧС предупредило о гололеде на дорогах Сибири, Урала и Дальнего Востока

Сломавший 24 дня назад ногу мотогонщик Росси стал пятым на Гран-при АрагонаСпорт 24 сентября, 16:14
"Урал" победил "Тосно" в матче чемпионата России по футболуСпорт 24 сентября, 15:52
La Stampa: Мик Джаггер рассказал, как ел мороженое с Терезой МэйОбщество 24 сентября, 15:47
РФС призвал английских фанатов вести себя корректно во время поездки в МосквуСпорт 24 сентября, 15:26
Правительство Египта переедет в новую столицу к концу 2018 годаМеждународная панорама 24 сентября, 15:20
Победитель Московского марафона Алексеев надеется, что скоро сможет выступать за границейСпорт 24 сентября, 14:23
Олимпийский чемпион кениец Кипчоге выиграл Берлинский марафонСпорт 24 сентября, 13:56
Штайнмайер проголосовал на выборах в БундестагМеждународная панорама 24 сентября, 13:40
Средства с личных счетов менеджмента банка "ФК Открытие" списаны для его докапитализацииЭкономика и бизнес 24 сентября, 13:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. МЧС России предупредило о гололеде на дорогах Сибири, Урала и Дальнего Востока в течение ближайшей недели. В регионах ожидаются мокрый снег и минусовые температуры по ночам, сообщили в воскресение в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.
"Неустойчивую погоду в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке прогнозируют синоптики на всю ближайшую неделю. Осадки в виде дождя и мокрого снега и минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололеда и снежного наката. На междугородных трассах дорожная обстановка может быть особенно сложной", - сообщили там.
В пресс-службе центра уточнили, что в регионах трех федеральных округов межсезонье может спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта и рост количества дорожно-транспортных происшествий, поэтому подразделения МЧС усилили контроль за техническим состоянием автотранспорта.
В частности, спасатели обращают особое внимание на исправность тормозной системы и состояние автомобильных шин. "В подразделениях с водительским составом дежурных смен и владельцами личного автотранспорта проведен внеплановый инструктаж об особенностях управления автомобилем в условиях гололеда, снегопада, тумана и плохой видимости", - добавили в пресс-службе.
Спасатели призывают водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать осторожность.