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Барк "Крузенштерн" завершил навигацию 2017 года в порту Калининграда

В стране
24 сентября, 17:01 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 24, сентября. /ТАСС

Судно проведет в порту около месяца и отправится на плановый ремонт

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КАЛИНИНГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Учебный барк "Крузенштерн" завершил навигацию 2017 года в морском рыбном порту Калининграда. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГА), эксплуатирующей судно.

"Крузенштерн" сегодня завершил третий, заключительный, рейс навигации 2017 года и прибыл в порт Калининграда", - сказал представитель БГА. На борту - 120 курсантов семи российских морских учебных заведений. Судно еще около месяца проведет в порту, курсанты будут завершать на нем практику и сдавать экзамены, добавил собеседник.

В один из дней пребывания в порту планируется открыть борт "Крузенштерна" для посещения жителями и гостями города. Затем судно отправится на плановый ремонт до начала навигации 2018 года, добавил представитель госакадемии.

Заключительный рейс навигации этого года "Крузенштерн" начал 22 августа. Барк совершил заходы в немецкий порт Киль, французский Гавр, польскую Гдыню. Планировался заход в финский порт Мариехамн, на Аландских островах, но был отменен в связи с информацией о запрете на его посещение со стороны финских властей. Вместо финского российский парусник зашел в немецкий порт Варнемюнде, откуда прибыл в Калининград.

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, и при спуске на воду получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно, вошедшее в десятку крупнейших парусников мира, в 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна.

Это последний сохранившийся в мире классический "винджаммер" ("выжиматель ветра" - в переводе с английского - прим. ТАСС), относящийся к тяжелым четырех-пятимачтовым баркам с полным парусным вооружением, стальными корпусами, которые строились примерно с 1880 года и до окончания коммерческого судоходства под парусом. Судно используется в учебных целях, за 90 лет эксплуатации парусник преодолел свыше 1,3 млн морских миль.

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