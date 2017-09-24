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Сибирский русский народный хор открыл фестиваль "Голоса России" в Уфе

В стране
24 сентября, 19:08 UTC+3 УФА УФА 24, сентября. /ТАСС

Фестиваль направлен на продвижение фольклорных традиций России

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УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль хоров, ансамблей песни и танца "Голоса России" открылся в воскресенье в Уфе. В первый день музыкального марафона на сцене концертного зала "Башкортостан" выступили артисты Сибирского русского народного хора под руководством заслуженного артиста России Николая Лугина, сообщили ТАСС в пресс-служба минкультуры Башкирии.

"Состоялось открытие фестиваля "Голоса России", который впервые проводится в Уфе. Сегодня прозвучали русские народные песни "По диким степям Забайкалья", "Тонкая рябина", "Из-за гор, горы". Также хор представил вокально-хореографические композиции", - сказали в пресс-службе. Ансамбль народных инструментов исполнил "Вариации на две русские темы". Зал одарил артистов бурными аплодисментами, добавили в министерстве.

"Наше выступление в Уфе проходит не только в рамках фестиваля "Голоса России", которому мы желаем процветания и творческого долголетия. Мы находимся в гастрольном туре, посвященном 80-летию Новосибирской области, и Уфа - один из 17 городов России, которому мы представляем свою юбилейную программу", - сказал перед концертом журналистам Николай Лугин.

Фестиваль "Голоса России" продолжится 30 сентября, 4 и 17 октября, его концерты состоятся на сцене городского дворца культуры в Уфе.

30 сентября выступит Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан. 4 октября состоится концерт музыкантов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной. 17 октября фестивальную программу завершит фольклорный ансамбль песни и танца "Мирас" Уфы. Цель фестиваля - продвижение фольклорных традиций России.

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