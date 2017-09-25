Власти Севастополя построят новые здания для двух городских театров

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Строительство новых зданий для Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова и Театра юного зрителя (ТЮЗ) начнется после проведения проектно-изыскательских работ в 2017 году. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в главном управлении культуры Севастополя.
По итогам визита в Севастополь президента РФ Владимира Путина в августе правительству РФ было поручено предусмотреть в ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" дополнительно мероприятия по строительству Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова и ТЮЗ.
Театр танца сейчас находится во Дворце детского и юношеского творчества, ТЮЗ - в здании бывшего кинотеатра.
"Строительство Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова: планируется строительство нового здания на 450 зрительских мест. Окончательная стоимость работ будет определена после выполнения проектно-изыскательных работ в 2017 году. Также планируется строительство нового здания для ТЮЗа на 536 зрительских мест. Окончательная стоимость работ будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ, завершение которых планируется в 2017 году", - уточнили в управлении.
В ведомстве добавили, что новый Театр танца будет включать в себя два зрительных зала, производственный и пошивочные цеха, а ориентировочная стоимость проекта - 258,4 млн рублей.
Новый ТЮЗ также будет иметь два зрительных зала, а также помещения для административного, творческого и технического персонала, производственные помещения, ориентировочная стоимость проекта по строительству здания для ТЮЗа - 296,56 млн рублей.