Власти Севастополя построят новые здания для двух городских театров

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Строительство новых зданий для Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова и Театра юного зрителя (ТЮЗ) начнется после проведения проектно-изыскательских работ в 2017 году. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в главном управлении культуры Севастополя.

По итогам визита в Севастополь президента РФ Владимира Путина в августе правительству РФ было поручено предусмотреть в ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" дополнительно мероприятия по строительству Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова и ТЮЗ.

Театр танца сейчас находится во Дворце детского и юношеского творчества, ТЮЗ - в здании бывшего кинотеатра.

"Строительство Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова: планируется строительство нового здания на 450 зрительских мест. Окончательная стоимость работ будет определена после выполнения проектно-изыскательных работ в 2017 году. Также планируется строительство нового здания для ТЮЗа на 536 зрительских мест. Окончательная стоимость работ будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ, завершение которых планируется в 2017 году", - уточнили в управлении.

В ведомстве добавили, что новый Театр танца будет включать в себя два зрительных зала, производственный и пошивочные цеха, а ориентировочная стоимость проекта - 258,4 млн рублей.

Новый ТЮЗ также будет иметь два зрительных зала, а также помещения для административного, творческого и технического персонала, производственные помещения, ориентировочная стоимость проекта по строительству здания для ТЮЗа - 296,56 млн рублей.