Контрастный сентябрь: снег в Сибири и на Урале, "бабье лето" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Большая честь европейской территории России в последнюю неделю сентября окажется в зоне комфортной спокойной погоды, по данным синоптиков, температура здесь даже выше средней климатической нормы, сообщают синоптики в регионах.

Кратковременные дожди ожидаются на Кубани и в горах Кавказа, где еще недавно было тепло и сухо. В то же время начало недели принесет похолодание в регионы Сибири. "Наиболее неблагоприятная погода в Забайкалье. Циклон, выходящий с юга, с территории Монголии, вызовет [в Забайкальском крае] сильный ветер и кратковременные осадки, преимущественно в виде снега", - сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

Циклоны на Дальнем Востоке и на севере Урала

На Дальнем Востоке в ближайшие сутки синоптики прогнозируют дожди, местами сильные. В ряде регионов возможен порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега.

"Стоит обратить внимание на погоду юга Якутии, Хабаровского края а также Приморского края. Туда завтра подойдет циклон, который мы сегодня наблюдаем в Забайкалье", - рассказали в "Фобосе".

На Урале дневные и ночные температуры ниже климатической нормы. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в северных районах, где, по словам синоптиков, господствует циклон.

"Ветреная, с кратковременными снегопадами, облачная, холодная погода ожидается завтра на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Это влияние циклона, кружащего над акваторией Карского моря", - сказали в "Фобосе".

"Привычный" снег в Сибири

Осадки в виде мокрого снега в пределах Западной Сибири ожидаются, по прогнозам синоптиков, ближе к концу недели.

"За прошедшие выходные в некоторых районах Новосибирской области за счет осадков в виде мокрого снега сформировался снежный покров высотой 1-7 см, такая ситуация наблюдалась также в Томской, Кемеровской областях и даже на Алтае. В ближайшие несколько суток за счет роста атмосферного давления осадки маловероятны, но они, по нашим представлениям, возобновятся 28 сентября", - сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

По словам Ягудина, снег в Сибири в конце сентября - привычное явление. За последние годы исключением стал сентябрь 2016 года, когда держалась аномально теплая и сухая погода.

В самом западном регионе Сибири - Омской области - холодная погода также прогнозируется до конца сентября. "Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, ночью температура будет опускаться до минус 5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 9 градусов", - рассказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского гидрометцентра Ольга Демидова. По ее словам, это на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

В Бурятии с 26 сентября ожидается резкое ухудшение погоды, осадки. "Местами сильные осадки, преимущественного в виде мокрого снега, с установлением временного снежного покрова", - говорится в сообщении Бурятского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Санкт-Петербурге "бабье лето"

Солнечная, сухая и относительно теплая для этого периода погода без ветра установилась в эти дни в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Дневная температура доходит до 18 градусов тепла, ночью около 8 градусов.

Как рассказал ТАСС главный синоптик города Александр Колесов, в ближайшие дни характер погоды сохранится, "бабье лето" продолжится. "Антициклон продолжает оставаться над нашими районами, сохраняется высокое давление, погода без осадков", - сообщил синоптик.

На Нижней Волге жара сменится заморозками

Осень по-настоящему вступила в свои права на Нижней Волге. За неделю температура воздуха в Волгоградской области, по данным синоптиков, упала примерно на 15 градусов. Если неделю назад дневная температура доходила до 34 градусов тепла, то в ближайшие сутки ожидается не более 18 градусов.

Со вторника в северных районах области на почве возможны заморозки до минус 2, ночные температуры воздуха опустятся до минус 1-3 градусов. Тем не менее, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

В Саратовской области также ожидаются заморозки. Если днем воздух прогреется до 15 тепла, то ночью и в утренние часы столбик термометра упадет до минус 2 градусов Ц.

В Уфе ждут первый снег

В ночь на понедельник в некоторых районах Башкирии из- за поступления арктической воздушной массы температура опускалась до минус 3 градусов. В Уфе в понедельник утром термометр показывал лишь плюс 1 градус.

Управление МЧС по Башкирии объявило штормовое и экстренное предупреждение в связи с заморозками, в понедельник ожидается "местами небольшой дождь, в северо- восточных районах со снегом", говорится в сообщении ведомства.