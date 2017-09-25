Центр решения проблем освоения Арктики создадут на базе опорного вуза в Тюмени

ТАСС, 25 сентября. Центр решения проблем повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ создадут на базе Тюменского индустриального университета (ТИУ), который является опорным вузом в регионе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе университета.

"В ТИУ реализуется стратегический проект "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ". Он рассчитан до 2020 года, за это время в Тюмени будет создан… центр решения проблем повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ, и разработана комплексная модель освоения труднодоступных арктических территорий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что частью этого проекта стала международная палеоэкологическая экспедиция с участием специалистов из Мексики, Израиля и Польши по территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которая состоялась в полевой сезон 2017 года.

"Она проходила на территории Надымского и Тазовского районов с целью изучения окружающей среды, ее палеоэкологического развития и выявления трендов прогнозируемых явлений. Собранные образцы будут распределены по вузам стран-участниц", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что реализацией проектов по развитию Арктики в ТИУ также занимаются сотрудники научно-исследовательского проектного института "Нефтегазпроект", оказывающего услуги по разработке проектов комплексного обустройства месторождений нефти и газа, нефтебаз и нефтехимических заводов, в том числе объектов, которые находятся в арктической зоне.

Инженеры НИПИ разрабатывают экологически безопасную технологию утилизации и переработки отходов бурения на территории Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области, а также работают над созданием комплексной технологии мониторинга объектов в Арктике.

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию.