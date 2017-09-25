МЧС предупредило о снеге и заморозках в Забайкальской крае 26-28 сентября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Снег и сильный ветер ожидаются на территории Забайкальского края с 26 по 28 сентября, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

"Специалисты гидромета прогнозируют 26-28 сентября по Забайкальскому краю ухудшение погодных условий: умеренные дожди с мокрым снегом. Ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночные температуры составят до 8 градусов мороза", - сказал представитель ведомства.

Спасатели не исключают, что произойдут ЧС муниципального характера. На дорогах ожидается гололед и, как следствие, возрастание числа ДТП.