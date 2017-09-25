Калининградские власти могут запустить железнодорожное сообщение с востоком области

ЧЕРНЯХОВСК /Калининградская область/, 25 сентября. / ТАСС/. Власти Калининградской области изучат возможность открытия пригородного железнодорожного сообщения с восточными районами области после ДТП с маршрутным автобусом, в котором погибли семь человек. Об этом сообщил в понедельник журналистам временно исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов.

Жители области после аварии с участием пассажирского микроавтобуса, в которой погибли семь человек, организовали сбор подписей под обращением к главе региона с просьбой возобновить пригородное железнодорожное сообщение до городов Гусев и Нестеров - городов на востоке области. В управлении Калининградской железной дороги сообщили, что дорога и Калининградская пригородная пассажирская компания располагают необходимыми техническими и технологическими возможностями для организации этих маршрутов.

"Мы сегодня рассматривали этот вопрос на комиссии по безопасности дорожного движения внеочередного и Министерству [развития инфраструктуры Калининградской области] дано поручение - проработать вопросы о возможном [открытии ж/д-сообщения] до Нестерова, до Гусева", - сказал Рольбинов.

Врио министра развития инфраструктуры области Елена Дятлова, в свою очередь, отметила, что если будет принято решение о запуске движения, то первые поезда поедут не ранее 2018 года.

Смертельное ДТП

Пассажирский микроавтобус, курсировавший между Калининградом и Гусевым, и внедорожник Mercedes столкнулись в минувшую пятницу, 22 сентября, около 20:30 мск, на федеральной автотрассе А-229 "Калининград - Черняховск - Нестеров". В результате ДТП погибли семь человек, включая водителя микроавтобуса, девять человек госпитализированы.

В отношении предполагаемого виновника аварии - водителя внедорожника - возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ. Следственным управлением также возбуждено уголовное дело по статье по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), а прокуратура области проводит проверку информации о том, что водитель микроавтобуса занимался частным извозом, не имея лицензии на пассажирские перевозки.