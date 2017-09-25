Синоптики ожидают первые заморозки в четырех регионах СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Синоптики ожидают заморозки в ближайшие три ночи в четырех субъектах Северо-Западного федерального округа: Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Республике Карелии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник Александр Колесов, главный синоптик Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгдиромета.

"Заморозки ожидаются в отдельных районах Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Республике Карелии. Понижение температуры ожидаем в ближайшие три ночи, но урожаю оно не угрожает", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в отдельных районах перечисленных областей температура опустится до 2 градусов ниже нуля, в Карелии - до 3 градусов. Колесов добавил, что самые сильные заморозки ожидаются в низинах, однако облака не позволяют точно определить конкретные районы.

На данный момент в Карелии, Санкт-Петербурге и Калининградской области установилась ясная погода с дневными температурами до 19 градусов выше нуля, до 8-9 градусов - в Новгородской и Псковской областях.