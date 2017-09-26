В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье создали реестр браконьеров

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС /. Реестр браконьеров разработали в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, где обитают редчайшие дальневосточные леопарды, сообщает во вторник пресс-служба нацпарка.

"Электронная база данных с мобильным приложением позволит государственной инспекции еще эффективнее планировать оперативную работу и быстро идентифицировать нарушителей", - говорится в сообщении.

Программа представляет собой базу данных на сервере нацпарка, в которую внесены все совершенные правонарушения на территории "Земли леопарда" с указанием данных нарушителей природоохранного режима. Государственный инспектор получает к этой информации удаленный доступ. "В случае обнаружения нарушителя, который ранее уже оказывался в поле зрения инспекторов, программа помогает идентифицировать незваного гостя даже при отсутствии у него каких-либо документов. Приложение способно предоставить все данные об истории незаконных "визитов" задержанного на охраняемую территорию, фото и координаты правонарушений на карте", - отмечает пресс-служба.

Всего в базу введены все правонарушения, совершенные в лесах Хасанского района Приморья с 2011-го по 2017 год.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан пять лет назад для сохранения редчайших дальневосточных леопардов, которых на тот момент в дикой природе оставалось около 35 особей. Общая площадь парка - 282 тыс. га. За небольшой срок работы удалось не только стабилизировать численность редкого животного, но добиться существенного увеличения его численности, в том числе, за счет существенного снижения браконьерства. Если в 2012 году на охраняемой территории было зафиксировано 362 нарушения, то за последний год показатель составил уже 208 случаев. Сейчас численность дальневосточных леопардов в Приморье оценивается примерно в 70 особей.