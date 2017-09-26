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Тюменские ученые впервые провели морфометрические измерения 16 неизученных озер на Ямале

В стране
26 сентября, 8:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По словам ученых, знание особенностей морфологического строения озер важно при создании инфраструктуры месторождений и населенных пунктов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) впервые провели измерения ранее неизученных озер на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Впервые был произведен расчет морфометрических показателей для 16 озер, расположенных в бассейнах рек Вынгапур, Татляхаяха, Пякупур, на междуречье Мессояхи и Щучьей. Все изученные озера территории ЯНАО классифицированы по площади зеркала и показателю удлиненности объектов", - сказали там.

По словам ученых, знание особенностей морфологического строения озер важно при создании инфраструктуры месторождений и населенных пунктов, при использовании их минеральных и биологических ресурсов, а так же в качестве источников водоснабжения.

"Морфология озер является одним из существенных признаков, которыми может быть охарактеризована природа водоемов, так как она отражает процессы, послужившие причиной образования озерных котловин и ведущие к дальнейшей переработке побережий и исчезновению озерной чаши", - пояснили в вузе.

В пресс-службе также добавили, что в ходе исследования было выявлено, что наибольшее распространение имеют котловины термокарстового происхождения, образовавшиеся в результате оттаивания многолетнемерзлых пород и последующей просадки грунта.

"На плоских равнинах в местах интенсивного увлажнения как следствие развития процесса заболачивания образуются многочисленные внутриболотные озерки. В связи с высокой густотой речной сети повсеместное развитие получили и речные озера, а на побережье полуостровов развиты озера морского происхождения. В приуральской горной части округа наиболее типичны котловины тектонического происхождения. Благодаря деятельности древних ледников и талых ледниковых вод в пределах территории исследования имеют место и ледниковые котловины", - уточнили в вузе.

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