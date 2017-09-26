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Новым главой Североморска стал бывший руководитель наркоконтроля Мурманской области

В стране
26 сентября, 12:36 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, сентября. /ТАСС

Депутаты горсовета единогласно поддержали кандидатуру Владимира Евменькова

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МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Главой столицы Северного флота Североморска стал Владимир Евменьков, бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Мурманской области. Как сообщили ТАСС в совете депутатов города, за его кандидатуру во вторник на заседании единогласно проголосовал состав горсовета.

"Все депутаты горсовета проголосовали за кандидатуру Владимира Евменькова", - сообщили в горсовете.

Бывший мэр Североморска Александр Абрамов скончался в августе 2017 года на 54-м году жизни. Он руководил городом в течение шести лет.

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