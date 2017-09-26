Новым главой Североморска стал бывший руководитель наркоконтроля Мурманской области

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Главой столицы Северного флота Североморска стал Владимир Евменьков, бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Мурманской области. Как сообщили ТАСС в совете депутатов города, за его кандидатуру во вторник на заседании единогласно проголосовал состав горсовета.

"Все депутаты горсовета проголосовали за кандидатуру Владимира Евменькова", - сообщили в горсовете.

Бывший мэр Североморска Александр Абрамов скончался в августе 2017 года на 54-м году жизни. Он руководил городом в течение шести лет.