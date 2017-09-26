Единый номер экстренных служб "112" заработает в Анадыре до конца 2017 года

ТАСС, 26 сентября. Опытная эксплуатация единого номера вызова экстренных служб "112" ("Система 112") заработает в Анадыре до конца этого года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Чукотскому автономному округу.

"В ближайшие два месяца необходимо реализовать весь комплекс мер по развертыванию центра обработки вызовов, укомплектованию его кадрами, их обучению и к концу 2017 года ввести на территории городского округа Анадырь "Систему 112" в опытную эксплуатацию", - сказали в пресс-службе.

Во вторник ход реализации системы обсудили на совещании с участием начальника Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотки Валерия Козлова и замначальника отдела Управления информационных технологий и связи МЧС РФ Евгении Даниловой. По оценке специалистов, готовность округа к развертыванию "Системы 112" высокая.

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