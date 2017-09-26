В Саратовской области возведут новый элеватор для увеличения объемов переработки зерна

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Возведение нового элеватора в Саратовской области позволит увеличить объемы хранения и переработки зерна в регионе. Реализация первой очереди инвестиционного проекта стоимостью 200 млн руб. завершится в 2017 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что Саратовская область стала лидером по объемам урожая зерна в ПФО, собрав в 2017 году более 5,5 млн тонн. По данным Минсельхоза региона, массовый сбор зерна привел к тому, что на элеваторах наблюдаются очереди, в связи с чем элеваторы вынуждены работать в две смены.

"Богатый урожай требует дополнительных мощностей для хранения зерна. Уже в текущем году завершается первый этап реализации проекта - строительство комплекса по приемке, очистке, сушке, отгрузке зерна. К настоящему времени приобретено новейшее лабораторное оборудование, которое позволяет увеличить скорость обработки и точность каждой пробы в несколько раз. Таким образом, это будет самый современный элеватор на территории Саратовской области", - уточнили в пресс-службе правительства.

Там добавили, что второй этап строительства, который стартует в 2018 году, предполагает возведение дополнительных хранилищ для зерна. "По итогам реализации проекта мощность элеватора в четыре раза превысит сегодняшние объемы по хранению, в 8,5 - по подработке, в 4,4 раза - по сушке", - пояснили в ведомстве.

Объемы собранного урожая зерновых и зернобобовых в Саратовской области возрастают с каждым годом.

Так, в прошлом году в регионе было собрано порядка 4,2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность на озимых культурах составляет 32 центнера с гектара. Часть собранного зерна сразу же сеют под урожай на следующий год. Регион является экспортером зерна: в этом году в другие регионы уже отправлено 750 тысяч тонн, в том числе 400 тысяч тонн на экспорт. В числе получателей Азербайджан, Иран, Бельгия, Германия, Польша.