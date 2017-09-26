В Ненецком автономном округе завершилась кормозаготовительная кампания

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кампания по заготовке кормов завершилась в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает пресс-служба администрации региона.
"Все животноводческие хозяйства и фермеры региона полностью завершили полевые работы. На зимний период они заготовили в совокупности 8,5 тыс. тонн грубых кормов (3,9 тыс. тонн сена и 4,6 тыс. тонн сенажа), что составляет 100,4% от плановых показателей. Доставка рулонов с сеном и сенажом с лугов на фермы завершается в эти дни", - говорится в сообщении.
Последними кампанию завершили в Великовисочном животноводческом комплексе, имеющем самое большое стадо среди всех муниципальных казенных предприятий региона. Хозяйство заготовило весь необходимый объем кормов - 1036 тонн, что позволит содержать в течение предстоящей зимы все поголовье крупного рогатого скота предприятия (165 голов).
Ненецкая агропромышленная компания, являющаяся самым большим по поголовью хозяйством в округе, заготовила 4,1 тыс. тонн грубых кормов. Для содержания 820 голов крупного рогатого скота предприятию потребуется в этом году 1,7 тыс. тонн сена и 2,4 тыс. тонн сенажа.
В 2016 году хозяйства НАО заготовили 8,1 тыс. тонн грубых кормов, в том числе 3,6 тыс. тонн сена и 4,5 тыс. тонн сенажа. Поголовье крупного рогатого скота в регионе по итогам 2016 года увеличилось на 179 голов и составило 1 тыс. 599 голов, в том числе 740 коров.