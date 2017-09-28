Первая в мире АЭС в Обнинске становится памятником-музеем

75 лет назад, 28 сентября 1942 года, Государственный комитет обороны СССР издал распоряжение "Об организации работ по урану", согласно которому началось развертывание советского атомного проекта. В 17:45 мск 26 июня 1954 года была открыта задвижка подачи пара на турбогенератор атомной станции в Обнинске. Над трубой ТЭЦ появилось облачко пара. "Уже тогда все понимали, что это победа, атомной энергетике быть", — рассказывает руководитель музейной группы отраслевого мемориального комплекса "Первая в мире АЭС" Инна Мохирева.

В мемориальном комплексе АЭС хранится вырезка из газеты "Правда" с сообщением информагенства ТАСС от 30 июня 1954 года: "В Советском Союзе успешно завершены работы по проектированию и строительству первой промышленной электростанции на атомной энергии полезной мощностью 5000 киловатт". Название населенного пункта, где была открыта станция, не сообщалось.

Развернуть Пульт управления атомной электростанцией © Олег Кузьмин/ТАСС Пульт управления атомной электростанцией © Олег Кузьмин/ТАСС

На создание стратегического технического объекта ушло всего четыре года. Все расчеты тогда велись в обычных бухгалтерских условиях, на бумагах, логарифмических линейках, а то и на бухгалтерских счетах. Физический пуск станции состоялся 9 мая 1954 года — реактор был запущен на "нулевую" мощность, и специалисты проверили его физические характеристики. А уже 26 июня состоялся энергетический пуск, утром следующего дня станция начала подавать электроэнергию в сеть "Мосэнерго".

Площадь АЭС составляет около 5 тыс. квадратных метров. Сама станция представляет собой трехэтажное здание, реактор расположен в шахте глубиной 17,5 метров.

Мощность станции составляла всего 5 МВт, и она не играла серьезной роли в энергообеспечении системы "Мосэнерго" (для сравнения: мощность Курской АЭС сегодня составляет 4 тыс. МВт). Но сам факт пуска первой атомной станции имел стратегическое значение. Обнинская АЭС многие годы оставалась уникальной экспериментальной базой для новейших разработок, применяемых на воде, земле и в космосе.

Лаборатория "В"

Все разработки в атомной сфере велись в обстановке строжайшей секретности. "Если бы американцы узнали, где у нас в стране расположены стратегические атомные объекты, то первый удар мог прийтись на станцию", — поясняет Мохирева. Сегодня многие секреты раскрыты и становятся частью экскурсии на Обнинской АЭС.

"Первоначально Сталин отводил на строительство станции всего один год, с таким напряжением тогда строились все стратегические объекты. Однако и четыре года, за которые была построена АЭС — срок рекордный, учитывая, что подобный объект в мире строился впервые, причем в разрушенной тяжелой войной стране", — отмечает Инна Мохирева.

В становлении отечественной атомной промышленности участвовали немцы. После окончания войны отечественных ученых катастрофически не хватало, поэтому на работу приглашались специалисты из других стран. В 40-е годы под управлением НКВД было создано четыре секретных лаборатории с привлечением зарубежных специалистов, одной из которых, с 1946 года стала лаборатория "В" на станции Обнинское. Профилем работ лаборатории "В" была разработка ядерных реакторов различного назначения. В 1946 году сюда приехало около 30 немецких специалистов — физики, химики, лаборанты, стеклодувы. Многие из них были антифашистами и с удовольствием перебирались на работу в Советский Союз.

"В архивах документов лаборатории сохранились тысячи фамилий участников разработок, однако немецких имен среди них — единицы. Иностранцам не доверяли ключевых заданий, но их ценили как скрупулезных счетоводов, доверяли расчеты и второстепенные побочные задачи", — говорит Инна Мохирева.

Развернуть Здание Обнинской АЭС в 1955 году © ТАСС Здание Обнинской АЭС в 1955 году © ТАСС

О том, чем они занимались в Калужской области, зарубежные специалисты, как и многие советские ученые, работавшие в атомном проекте, не догадывались. К началу строительства станции в 1951 году остались лишь единицы иностранцев в секретной лаборатории.

"Все понимали, что подобные разработки интересуют конкурентов с Запада, поэтому здания станции и лаборатории строились по типу гражданской застройки, в стиле сталинского ампира, чтобы не привлекать внимание с воздуха", — рассказала Инна Мохирева.

Станцию специально строили близко к Москве, из расчета, что потенциальный противник не станет искать стратегический объект всего в сотне километров от столицы. Еще одной причиной, по которой АЭС расположилась так близко к столице, стало личное участие в проекте Игоря Курчатова. Высокопоставленному куратору стройки в силу занимаемой должности было запрещено летать самолетом, а до Обнинска дорога занимала не более пары часов.

Строительство "секретного завода"

Котлован будущей станции рыли практически вручную. Основной рабочей силой на объекте были заключенные, которых в послевоенные годы активно привлекали на крупные стройки. Специально для них в Обнинске соорудили деревянные бараки — получился целый городок.

"Из-за того, что объект был секретный, привлекали сюда только заключенных, осужденных только по "легким" статьям". Людям говорили, что строят они секретный завод", — говорит представитель мемориального комплекса.

Развернуть Оборудование атомной электростанции, 1974 год © Олег Кузьмин/ТАСС Оборудование атомной электростанции, 1974 год © Олег Кузьмин/ТАСС

Для работы над проектом сюда приезжали молодые ученые со всей страны. Они жили полноценной жизнью, работали, отмечали праздники, влюблялись здесь, заводили семьи. "В то время Обнинск называли городом детей", — рассказала Инна Мохирева.

Одновременно с Обнинской АЭС в столице велось строительство главного корпуса Московского государственного университета. Власти отдавали приоритет сдаче атомной станции, поэтому часть строителей из Москвы перебросили в Калужскую область.

Жизнь после атома

Реактор станции был навсегда заглушен 29 апреля 2002 года в 11.31 мск. Работа АЭС прекратилась по экономическим соображениям, так как при небольшой мощности стоимость ее содержания была велика. Но на этом история сооружения не закончилась — первая в мире АЭС стала памятником атомной промышленности.

Развернуть Зал насосов © Владимир Савостьянов/ТАСС Зал насосов © Владимир Савостьянов/ТАСС

На вывод станции из эксплуатации потребовалось 13 лет. К 2008 году из хранилища было вывезено все отработавшее топливо, в 2015 году завершился демонтаж и вывоз опасного оборудования. Большая часть технологического оборудования на станции все же осталась. Сегодня все, что хранится в стенах станции, является подлинным и сохранено в нетронутом виде для истории.

Даже в годы ее эксплуатации атомная станция была довольно открытой и часто принимала гостей. Только за первые 20 лет существования первую в мире АЭС в Обнинске посетили более 2,2 тыс. групп из 85 стран мира, более 60 тысяч человек. В их числе военные делегации США, Ирака, парламентская делегация Ганы. Станцию посещали Георгий Жуков, Юрий Гагарин, Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Хо Ши Мин, Майкл Кентский.

Сейчас посетителей станции водят по сокращенному маршруту, который не предусматривает посещения минусовых отметок — самой нижней точкой путешествия является крышка реактора.

"На самом деле не спускаемся не из-за опасности радиации, а потому что после демонтажа надо привести все в надлежащий вид. Фон там естественный", — говорит Инна Мохирева.

В будущем в мемориальном комплексе планируется создание полноценной интерактивной экспозиции, которая будет включать в себя посещение минусовых отметок и знакомство с подлинным оборудованием. На станции сохранились насосы, расходомеры и, как говорят сотрудники комплекса, "много чего интересного".

Сейчас объект находится в областном подчинении, руководство "Росатома" работает над тем, чтобы в перспективе АЭС получила статус музея.

Ожидается, что в Обнинске вместе с музеем АЭС будет создана первая в мире экспозиция, посвященная истории мировой атомной энергетики. Планируется, что экспонаты из разных стран мира будут расположены на двух площадках — на базе АЭС и рядом с Обнинским институтом атомной энергетики. Над проектом работает Ядерное общество России.

Алевтина Зубрилина, Анна Устинова