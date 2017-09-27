Более 950 млн рублей дополнительно выделят из бюджета Приморья на социальные программы

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду одобрили выделение дополнительно 950 млн рублей на социальные программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
"По разделу социальной политики увеличение составило 950 млн рублей, по разделу ЖКХ - 260 млн, по разделу здравоохранения - 195 млн рублей", - перечислил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Галуст Ахоян, чьи слова привели в пресс-службе.
Еще 428 млн рублей предполагается направить на подготовку к отопительному сезону. Деньги пойдут на возмещение затрат муниципальных теплоснабжающих организаций, связанных с приобретением топлива.
Также увеличены расходы на социальную поддержку приемных семей, обеспечение работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на поддержку людей, потерявших жилье во время наводнения в августе, а также выплату региональной доплаты к пенсиям.
С учетом изменений общий объем доходов краевого бюджета на 2017 год составит 93 млрд рублей, расходы вырастут до 102,6 млрд рублей. Дефицит возрастет примерно до 9,5 млрд рублей.