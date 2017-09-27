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Тюменские ученые разработают полезную колбасу из оленины с дикоросами для жителей Арктики

В стране
27 сентября, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Исследователи Тюменского индустриального университета научились превращать мясоколбасные изделия, быстрорастворимые напитки и десерты в лечебно-профилактическую продукцию

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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) приступили к разработке линейки обогащенных природными функциональными добавками продуктов для жителей арктических регионов. Сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Одним из основных направлений, которому сегодня уделяется особое внимание - это обеспечение населения, проживающего в экстремальных условиях, полезной пищей. Ученые кафедры товароведения и технологии продуктов питания (ТТПП) ТИУ научились превращать мясоколбасные изделия, быстрорастворимые напитки и десерты в лечебно-профилактическую продукцию. К примеру, мясной продукт из оленины с дикоросами, над которым работают в вузе, обогащают селенобелом - искусственной добавкой, которая способна повысить иммунитет населения", - пояснили в пресс- службе.

В вузе добавили, что университет работает над национальной программой развития арктической пищевой индустрии, здесь будет создан конгломерат ученых-аграриев, а также специалистов по возобновляемой энергии.

"Они помогут нам преобразовывать энергию, полученную с помощью ветра, в освещение. Нужно перейти к культивированию дикорастущих лекарственных растений с целью получения экологически чистых и полезных арктических добавок и продуктов питания с дефицитными химическими веществами, необходимыми для здоровья людей в зависимости от того, каким родом деятельности они занимаются", - цитирует пресс- службе профессора, заведующего кафедрой ТТПП ТИУ Владимира Попова.

Также в вузе отметили, что индустриальными партнерами научного проекта выступили НИИ питания РАН, ВНИИ мясной промышленности и ВНИИ кондитерской промышленности, а также промышленные предприятия пищевой промышленности Тюменской области и предприятия, расположенные на территории Ямало- Ненецкого автономного округа.

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию. Всего в вузе реализуется семь стратегических проектов, в том числе по повышению эффективности освоения Арктической зоны РФ.

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