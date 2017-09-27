В Архангельской области впервые за шесть лет увеличены ставки по транспортному налогу

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Ставки по транспортному налогу впервые за шесть лет увеличены в Архангельской области. Соответствующие изменения внесены в областной закон "О транспортном налоге" в среду на сессии Собрания депутатов региона, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Как отметила министр финансов Архангельской области Елена Усачева, ставки по транспортному налогу не индексировались последние шесть лет. При этом, несмотря на повышение, величина налога будет оставаться ниже аналогичных ставок в других регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО). <...> Принятие закона также обусловлено обязательствами по исполнению соглашения с федеральным Министерством финансов, в котором оговорена необходимость отмены неэффективных налоговых льгот", - говорится в сообщении.

Увеличены налоговые ставки по транспортному налогу в отношении отдельных объектов налогообложения с каждой лошадиной силы: на легковые автомобили с мощностью двигателя от 100 л. с. до 150 л. с. - на 1 рубль; на автобусы с мощностью двигателя до 200 л. с. включительно - на 1 рубль, свыше 200 л. с. - на 3 рубля. Также на снегоходы, мотосани с мощностью двигателя до 50 л. с. включительно налоговые ставки увеличены на 1 рубль, свыше 50 л. с. также - на 1 рубль; на яхты и другие парусно- моторные суда с мощностью двигателя до 100 л. с. - на 5 рублей, свыше 100 л. с. - на 11 рублей; на гидроциклы с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно - на семь рублей, свыше 100 л. с. - на 14 рублей.

Отменен ряд льгот по транспортному налогу, предоставляемых организациям лесной отрасли (лесозаготовительной промышленности, организаций, осуществляющих охрану, защиту и воспроизводство лесов, деревообрабатывающей промышленности), сельскохозяйственным товаропроизводителям и лизинговым организациям.

Реализация положений закона позволит увеличить начисления доходов по транспортному налогу на 18,3 млн рублей ежегодно, из них в 2018 году с учетом установленных сроков уплаты транспортного налога в областной бюджет поступит примерно 3,2 млн рублей, уточнили в пресс-службе. Новые положения закона вступает в силу с 1 января 2018 года.