В Петрозаводске завершена реконструкция защищающих Онежское озеро очистных сооружений

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений завершена в Петрозаводске, что позволило полностью удалить из стоков, сбрасываемых в Онежское озеро, алюминий, азот и фосфор. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы Карелии Артура Парфенчикова, который принял участие в церемонии запуска системы аэротенков (резервуаров, где происходит биохимическая очистка воды - прим. ТАСС).
"Очень важно, что мы этот вопрос решили, и внедрена, наверное, самая современная кейптаунская схема (преферментация сырого осадка, разработанная в Кейптаунском университете - прим. ТАСС). Наше озеро будет чистым, пригодным, в том числе, и для туристических целей, для отдыха ", - процитировала Парфенчикова его пресс-служба.
По словам главы республики, улучшение экологической обстановки также положительно отразится и на рыбном хозяйстве, поможет восстановить популяцию лосося в Онежском озере.
Очистные сооружения в столице Карелии действуют с 1978 года, их модернизация была проведена в течение 2016-2017 годов без остановки объекта.