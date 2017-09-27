Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петрозаводске завершена реконструкция защищающих Онежское озеро очистных сооружений

В стране
27 сентября, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По словам губернатора Артура Парфенчикова, улучшение экологической обстановки поможет восстановить в озере популяцию лосося

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений завершена в Петрозаводске, что позволило полностью удалить из стоков, сбрасываемых в Онежское озеро, алюминий, азот и фосфор. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы Карелии Артура Парфенчикова, который принял участие в церемонии запуска системы аэротенков (резервуаров, где происходит биохимическая очистка воды - прим. ТАСС).

"Очень важно, что мы этот вопрос решили, и внедрена, наверное, самая современная кейптаунская схема (преферментация сырого осадка, разработанная в Кейптаунском университете - прим. ТАСС). Наше озеро будет чистым, пригодным, в том числе, и для туристических целей, для отдыха ", - процитировала Парфенчикова его пресс-служба.

По словам главы республики, улучшение экологической обстановки также положительно отразится и на рыбном хозяйстве, поможет восстановить популяцию лосося в Онежском озере.

Очистные сооружения в столице Карелии действуют с 1978 года, их модернизация была проведена в течение 2016-2017 годов без остановки объекта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Парфенчиков, Артур Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Махачкала: 160 лет между Каспием и Тарки-Тау
4
В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского"
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
5
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
6
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
7
Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама