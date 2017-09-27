В Петрозаводске завершена реконструкция защищающих Онежское озеро очистных сооружений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений завершена в Петрозаводске, что позволило полностью удалить из стоков, сбрасываемых в Онежское озеро, алюминий, азот и фосфор. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы Карелии Артура Парфенчикова, который принял участие в церемонии запуска системы аэротенков (резервуаров, где происходит биохимическая очистка воды - прим. ТАСС).

"Очень важно, что мы этот вопрос решили, и внедрена, наверное, самая современная кейптаунская схема (преферментация сырого осадка, разработанная в Кейптаунском университете - прим. ТАСС). Наше озеро будет чистым, пригодным, в том числе, и для туристических целей, для отдыха ", - процитировала Парфенчикова его пресс-служба.

По словам главы республики, улучшение экологической обстановки также положительно отразится и на рыбном хозяйстве, поможет восстановить популяцию лосося в Онежском озере.

Очистные сооружения в столице Карелии действуют с 1978 года, их модернизация была проведена в течение 2016-2017 годов без остановки объекта.