В Ростовской области планируют собрать 13 млн. тонн зерновых

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Сбор зерновых в Ростовской области, согласно прогнозам, по итогам 2017 года достигнет рекордных для региона 13 млн тонн, что на 11% больше исторического максимума, установленного в 2016 году, сообщил министр сельского хозяйства Константин Рычаловский на заседании правительства региона в среду.

"Прогноз валового сбора зерна в 2017 году, с учетом обмолота поздних зерновых культур, составит более 13 млн тонн, - сказал Рычаловский. - По состоянию на 8 сентября этого года собран рекордный урожай зерна - более 12 млн тонн, это выше уровня прошлого года на 1 миллион тонн. Урожайность составила 41 центнер с гектара".

В 2016 году в Ростовской области собрали рекордные 11,7 млн тонн зерновых. Рычаловский отметил, что основной культурой в регионе является озимая пшеница, удельный вес этой культуры в каждом хозяйстве региона составляет более 50% площади посевов всех зерновых.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, добиваться высоких результатов донским аграриям позволяет господдержка. В 2017 году, помимо софинансирования федеральных программ, власти региона субсидировали приобретение сельхозтехники на 248 млн рублей, была сохранена погектарная поддержка для восточных районов на 224 млн рублей. Всего областной бюджет выделил для АПК 2,3 млрд рублей.

"Сейчас на полях области заканчивается уборка поздних зерновых..., а также масличных культур, корнеплодов, овощей и картофеля. Идет подготовка почвы под урожай следующего года и посев озимых. К настоящему времени сев озимых проведен на площади 1,5 млн гектаров. Полностью хозяйства рассчитывают завершить посевную до 10 октября", - отметили в пресс-службе.

Ростовская область является одним из лидеров в России по сбору зерновых.