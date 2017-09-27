"Русскую Арктику" в 2017 году посетили втрое больше россиян

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Втрое больше обычного российских туристов посетили национальный парк "Русская Арктика" в 2017 году, сообщила в среду пресс-служба нацпарка.
"Особенностью этого сезона стал троекратный рост количества туристов из России: летом 2017 года "Русскую Арктику" посетили 205 россиян - это 18% от общего количества посетителей. Ранее количество наших соотечественников не превышало 6%. Рост связан с проведением юбилейного рейса на атомоходе "50 лет Победы" к 40-летию достижения Северного полюса ледоколом "Арктика", - говорится в сообщении.
За сезон парк "Русская Арктика" посетили 1142 туриста из 36 стран. Больше всего посетителей было из Китая - 209 человек, выросло количество туристов из Швейцарии - 146 человек (в 1,5 раза больше, чем в 2016 году). Достаточно много было граждан Франции - 77 человек, что связано с организацией рейса на теплоходе Sea Spirit французской компанией Grands Espaces. Почти вдвое больше было гостей из Тайваня - 34 (в 2016 году - 19), впервые "Русскую Арктику" посетил представитель княжества Монако.
Среди арктических туристов преобладает возрастная группа от 51 до 70. Меньше всего посетителей "Русской Арктики" в категории до 30 лет - их менее 10%. Впервые в этом году в парке был посетитель, которому всего один год, это был российский пассажир одного из рейсов на Северный полюс.
Всего на территорию парка в 2017 году состоялось 11 рейсов: шесть - по пути на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы", три - на круизном судне Sea Spirit по маршруту Шпицберген - Земля Франца-Иосифа - Шпицберген, два - по Северному морскому пути.
Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входят архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.