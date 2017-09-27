Морское сообщение между Севастополем и Ялтой запустят в 2018 году

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Запуск морского сообщения между Севастополем и Ялтой запланирован весной 2018 года, сообщил в среду журналистам директор Корпорации развития Севастополя Олег Николаев.
"Судостроительный завод "Вымпел" (Ярославская область) планирует запуск корабля на подводных крыльях сообщением между Севастополем и Ялтой весной 2018 года", - сказал он, добавив, что в будущем в маршрут судна планируется включить Сочи (Краснодарский край).
По словам Николаева, корпорация намерена участвовать в этом проекте, внеся в уставный фонд компании, управляющей перевозками, 25% средств. Само судно останется в собственности завода "Вымпел".
На заседании президиума Госсовета 15 сентября президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами.