Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Морское сообщение между Севастополем и Ялтой запустят в 2018 году

В стране
27 сентября, 18:33 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 27, сентября. /ТАСС

Директор Корпорации развития Севастополя Олег Николаев отметил, что в будущем в маршрут включат Сочи

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Запуск морского сообщения между Севастополем и Ялтой запланирован весной 2018 года, сообщил в среду журналистам директор Корпорации развития Севастополя Олег Николаев.

"Судостроительный завод "Вымпел" (Ярославская область) планирует запуск корабля на подводных крыльях сообщением между Севастополем и Ялтой весной 2018 года", - сказал он, добавив, что в будущем в маршрут судна планируется включить Сочи (Краснодарский край).

По словам Николаева, корпорация намерена участвовать в этом проекте, внеся в уставный фонд компании, управляющей перевозками, 25% средств. Само судно останется в собственности завода "Вымпел".

На заседании президиума Госсовета 15 сентября президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Махачкала: 160 лет между Каспием и Тарки-Тау
4
В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского"
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама