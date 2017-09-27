Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приостановка Керченской переправы не повлияла на обеспечение Крыма продуктами

В стране
27 сентября, 18:55 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 27, сентября. /ТАСС

Работа переправы приостановлена с 25 сентября из-за штормового ветра

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Приостановка работы Керченской паромной переправы из-за погодных условий не повлияла на обеспечение населения Крыма продовольственными товарами, сообщила в среду пресс-служба Минпромполитики региона.

Смотрите также

Ожидающие в очереди на паромной переправе в Керчи обеспечены всем необходимым

Более 700 автомашин скопилось на Керченской переправе в ожидании возобновления ее работы

Работу Керченской переправы могут приостановить из-за плохой погоды с 25 сентября

"По информации крупных торговых сетей, в магазинах, супермаркетах и распределительных центрах находятся достаточные запасы продуктов питания, которые позволяют удовлетворить потребительский спрос населения в продовольствии на длительный период", - говорится в сообщении.

По данным Минпромполитики региона, что крупные торговые сети активно сотрудничают с крымскими товаропроизводителями относительно поставок крымской продукции в сетевые магазины.

"Опыт предыдущих лет свидетельствует, что краткосрочная приостановка работы паромной переправы никак не влияет на стабильность работы торговых предприятий в Республике Крым", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что из-за сильного штормового ветра в Керченском проливе, порывы которого достигают 27 м/с, работа переправы - единственной транспортной артерии, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией, была приостановлена с вечера 25 сентября 2017 года. Улучшение погодных условий и возобновление работы ожидается утром 29 сентября.

По данным оператора переправы - "Морской дирекции", на переправе со стороны Крыма и Кубани скопилось в общей сложности более 2 тыс. автомобилей, в том числе легковых, грузовых и автобусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Махачкала: 160 лет между Каспием и Тарки-Тау
4
В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского"
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама