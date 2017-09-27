Приостановка Керченской переправы не повлияла на обеспечение Крыма продуктами

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Приостановка работы Керченской паромной переправы из-за погодных условий не повлияла на обеспечение населения Крыма продовольственными товарами, сообщила в среду пресс-служба Минпромполитики региона.
"По информации крупных торговых сетей, в магазинах, супермаркетах и распределительных центрах находятся достаточные запасы продуктов питания, которые позволяют удовлетворить потребительский спрос населения в продовольствии на длительный период", - говорится в сообщении.
По данным Минпромполитики региона, что крупные торговые сети активно сотрудничают с крымскими товаропроизводителями относительно поставок крымской продукции в сетевые магазины.
"Опыт предыдущих лет свидетельствует, что краткосрочная приостановка работы паромной переправы никак не влияет на стабильность работы торговых предприятий в Республике Крым", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что из-за сильного штормового ветра в Керченском проливе, порывы которого достигают 27 м/с, работа переправы - единственной транспортной артерии, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией, была приостановлена с вечера 25 сентября 2017 года. Улучшение погодных условий и возобновление работы ожидается утром 29 сентября.
По данным оператора переправы - "Морской дирекции", на переправе со стороны Крыма и Кубани скопилось в общей сложности более 2 тыс. автомобилей, в том числе легковых, грузовых и автобусов.