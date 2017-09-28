Почтовая карточка с посвященной Самаре маркой выпущена в РФ в преддверии ЧМ по футболу

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почтовая карточка с маркой, посвященной Самаре, выпущена 28 сентября в рамках серии "Города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России". Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании АО "Марка".
"На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены: на оригинальной марке - официальная эмблема чемпионата, игровой момент матча, на основном изображении - стела "Ладья", панорама национального парка "Самарская Лука" и Жигулевский пивоваренный завод", - говорится в сообщении.
Дополнительно к выпуску почтовой карточки АО "Марка" изготовило штемпель специального гашения для Самары.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.