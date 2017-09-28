Японская компания готова создать на Сахалине центр технической подготовки специалистов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Японская компания Yokogawa Electric Corporation готова создать на Сахалине центр технической подготовки специалистов для школьников. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области по итогам встречи губернатора региона Олега Кожемяко и гендиректора компании Yokogawa Electric СНГ (входит в Yokogawa Electric Corporation) Владимира Савельева.

"Огромное поле для взаимодействия существует в образовании. Есть идеи, <…> одна из них - создать на острове специализированный центр технической подготовки специалистов. Молодые люди смогли бы получать там знания об основных технологических процессах и программных продуктах современности. Подобный курс техподготовки можно организовать и для сахалинских школьников - такая практика, к примеру, существует в Республике Татарстан", - приводит пресс-служба слова Савельева.

Центр подготовки поможет школьникам приобрести знания в технических специальностях и выбрать профессию. При этом процесс обучения может происходить как в режиме онлайн, так и в аудиториях.

"Сейчас мы вносим коррективы в концепцию развития сферы образования в Сахалинской области. Оно должно быть в больше степени ориентировано на подготовку специалистов, востребованных экономикой. В этой связи ваши предложения имеют особую актуальность. Готовы поддержать идею создания технического центра и оказать содействие в ее реализации", - цитирует пресс-служба Кожемяко.

Компания Yokogawa Electric Corporation работает на территории Сахалинской области около 10 лет, занимаясь поставками автоматизированных систем управления технологическими процессами. Ее ключевые партнеры - предприятия, занятые в нефтегазовой сфере, "Сахалинская энергия" и "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск".