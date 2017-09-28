Исследование: Тюмень, Майкоп и Белгород лидируют по качеству дорог в России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Качество российских дорог значительно улучшилось за последние два года, а лидируют в этой области Тюмень, Майкоп и Белгород. Такие выводы сделали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", который направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан.

"В этом году мы вновь проверили качество дорог в более чем 110 городах в 84 субъектах РФ. Если сравнивать с результатами инспекции в 2015 году, то в целом качество дорог в городах улучшилось. По результатам рейдов был обновлен дорожный рейтинг городов - некоторые города совершили прорыв: Магнитогорск, Ханты-Мансийск и Череповец. И это радует", - сказал координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев.

По данным рейтинга, Тюмень заняла первое место. В топ-10 лучших городов вошли Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград.

Махачкала возглавила рейтинг худших дорог, в который также попали Орск, Тверь, Ковров, Нальчик, Шадринск, Кондопога, Орел, Владивосток и Волгоград. Во время проверок участники рейда столкнулись с тем, что множество дефектов дорожного покрытия было обнаружено на новых, гарантийных объектах. Это говорит о недостаточно эффективном контроле со стороны городских администраций за исполнением подрядными организациями своих обязательств.

"У нас много разных инструментов воздействия на чиновников, которые прописаны законодательством. Например, прокуратура может через суд заставить администрацию отремонтировать дорогу. Это основной инструмент, через который нам иногда приходится идти", - рассказал депутат Госдумы.

Благодаря проекту, по данным ОНФ, капитально отремонтировано более 1,3 тыс. дорог, более 2,5 тыс. дорог включены в план капремонта на 2017 год. Принять участие в проекте может каждый гражданин, определив приоритетные дороги для проведения ремонта. Участник должен добавить на интерактивную карту на сайте проекта сигнал о плохой дороге или проголосовать за уже отмеченные проблемные дороги и участки.