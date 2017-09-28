Металлолом и тяжелую технику с острова Котельный доставили в Мурманск

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МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Теплоход "Капитан Данилкин" доставил в Мурманск груз металлолома и тяжелой строительной техники с арктического острова Котельный. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Мурманского морского торгового порта.
"В Мурманском морском торговом порту ошвартовался теплоход "Капитан Данилкин", который прибыл с острова Котельный, входящего в состав архипелага Новосибирские острова. В данном регионе продолжается строительство и восстановление инфраструктуры, обеспечивающей постоянное присутствие Российской Федерации в Арктике", - уточнили в пресс-службе.
На судне прибыло более 1,5 тыс. т генерального груза различной номенклатуры. Основная часть - больше сотни контейнеров со спрессованными бочками и другим металлолом с острова Котельный, которые вывозят в рамках работы экологического взвода Северного флота. Работу по очистке арктического острова Котельный экологический взвод начал в 2015 году. За это время с него вывезли более 2 тыс. т металлолома.