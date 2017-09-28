Работники "Швабе" стали победителями конкурсов профмастерства в Вологодской области

"Аэрофлот" может профинансировать работу "ВИМ-Авиа" с последующей компенсациейЭкономика и бизнес 28 сентября, 18:56
Нехватка идей мешает ускорить развитие экономики СШАСоциальная ответственность 28 сентября, 18:54
СМИ: президент ФК "Барселона" Бертомеу сохранил свой постСпорт 28 сентября, 18:53
Конгресс УЕФА рассмотрит заявку Футбольной ассоциации Джерси о вступлении в организациюСпорт 28 сентября, 18:45
Нанопластик может нарушить работу мозга рыбСоциальная ответственность 28 сентября, 18:44
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в ОберстдорфеСпорт 28 сентября, 18:36
Американские фермеры обвинили биотехнологические компании в гибели части урожаяСоциальная ответственность 28 сентября, 18:36
Малахов прогнозирует исчезновение жанра неполитического ток-шоуОбщество 28 сентября, 18:26
Карманный датчик загрязнения воздуха поступил в продажуСоциальная ответственность 28 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники 12 машиностроительных предприятий Вологодской области приняли участие в региональных соревнованиях по профессиональному мастерству, а победителями в категориях "инженер", "токарь", "фрезеровщик" стали сотрудники Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) (входит в холдинг "Швабе"). Об этом в четверг сообщил генеральный директор предприятия Василий Морозов.
"Работники Вологодского оптико-механического завода стали победителями в трех конкурсах профессионального мастерства, организованных правительством региона. В этом году в региональных конкурсах профессионального мастерства участвовали представители 12 машиностроительных предприятий Вологодской области. Приятно осознавать, что лучшие фрезеровщики, токари и инженеры работают именно на нашем заводе", - цитирует Морозова пресс-служба "Швабе".
Организатором серии конкурсов "Лучший по профессии" выступил департамент экономического развития Вологодской области. Всего соревновались 44 работников от 12 предприятий машиностроительной отрасли региона. В ходе соревнований участники должны были продемонстрировать теоретические знания и выполнить практическое задание. Победителей в каждом соревновании определяли по количеству набранных баллов.
В конкурсе фрезеровщиков работники предприятия "Швабе" завоевали две награды: золото у Виктора Белозерова, серебро у Василия Баландина. В соревновании токарей участники от Вологодского оптико-механического завода Вячеслав Самарин, Александр Матасов и Андрей Коптяев заняли весь пьедестал. В состязании инженеров, проводившемся в регионе впервые, не было равных начальнику лаборатории перспективных технологий ВОМЗ Никите Чепахину. Он превзошел восемь участников, набрав 148,5 баллов.