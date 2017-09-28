Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работники "Швабе" стали победителями конкурсов профмастерства в Вологодской области

В стране
28 сентября, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В соревнованиях приняли участие 44 работников от 12 предприятий машиностроительной отрасли региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники 12 машиностроительных предприятий Вологодской области приняли участие в региональных соревнованиях по профессиональному мастерству, а победителями в категориях "инженер", "токарь", "фрезеровщик" стали сотрудники Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) (входит в холдинг "Швабе"). Об этом в четверг сообщил генеральный директор предприятия Василий Морозов.

"Работники Вологодского оптико-механического завода стали победителями в трех конкурсах профессионального мастерства, организованных правительством региона. В этом году в региональных конкурсах профессионального мастерства участвовали представители 12 машиностроительных предприятий Вологодской области. Приятно осознавать, что лучшие фрезеровщики, токари и инженеры работают именно на нашем заводе", - цитирует Морозова пресс-служба "Швабе".

Организатором серии конкурсов "Лучший по профессии" выступил департамент экономического развития Вологодской области. Всего соревновались 44 работников от 12 предприятий машиностроительной отрасли региона. В ходе соревнований участники должны были продемонстрировать теоретические знания и выполнить практическое задание. Победителей в каждом соревновании определяли по количеству набранных баллов.

В конкурсе фрезеровщиков работники предприятия "Швабе" завоевали две награды: золото у Виктора Белозерова, серебро у Василия Баландина. В соревновании токарей участники от Вологодского оптико-механического завода Вячеслав Самарин, Александр Матасов и Андрей Коптяев заняли весь пьедестал. В состязании инженеров, проводившемся в регионе впервые, не было равных начальнику лаборатории перспективных технологий ВОМЗ Никите Чепахину. Он превзошел восемь участников, набрав 148,5 баллов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вологодская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Игоря Кошина на посту губернатора Ненецкого автономного округа
2
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
3
Чем грозит снижение цен на рынке сахара в России
4
В Москве попал в аварию единственный в городе каршеринговый Ferrari
5
ЕК готова к трехсторонним переговорам по газу
6
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
7
Экспертиза не нашла признаков сепаратизма в заявлениях Януковича и в его "письме" Путину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама