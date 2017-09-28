Работники "Швабе" стали победителями конкурсов профмастерства в Вологодской области

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники 12 машиностроительных предприятий Вологодской области приняли участие в региональных соревнованиях по профессиональному мастерству, а победителями в категориях "инженер", "токарь", "фрезеровщик" стали сотрудники Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) (входит в холдинг "Швабе"). Об этом в четверг сообщил генеральный директор предприятия Василий Морозов.

"Работники Вологодского оптико-механического завода стали победителями в трех конкурсах профессионального мастерства, организованных правительством региона. В этом году в региональных конкурсах профессионального мастерства участвовали представители 12 машиностроительных предприятий Вологодской области. Приятно осознавать, что лучшие фрезеровщики, токари и инженеры работают именно на нашем заводе", - цитирует Морозова пресс-служба "Швабе".

Организатором серии конкурсов "Лучший по профессии" выступил департамент экономического развития Вологодской области. Всего соревновались 44 работников от 12 предприятий машиностроительной отрасли региона. В ходе соревнований участники должны были продемонстрировать теоретические знания и выполнить практическое задание. Победителей в каждом соревновании определяли по количеству набранных баллов.

В конкурсе фрезеровщиков работники предприятия "Швабе" завоевали две награды: золото у Виктора Белозерова, серебро у Василия Баландина. В соревновании токарей участники от Вологодского оптико-механического завода Вячеслав Самарин, Александр Матасов и Андрей Коптяев заняли весь пьедестал. В состязании инженеров, проводившемся в регионе впервые, не было равных начальнику лаборатории перспективных технологий ВОМЗ Никите Чепахину. Он превзошел восемь участников, набрав 148,5 баллов.