Работу по обращениям граждан в Северной Осетии высоко оценили в аппарате президента РФ

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций высоко оценило выстроенную в Северной Осетии систему обратной связи с населением. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Управления Михаил Михайловский по итогам рабочей поездки в республику.

"Работу с обращениями граждан и организаций в республике Северная Осетия-Алания оценили и одобрили. Причем это одобрил не я, а рабочая группа и администрация президента по работе с обращениями граждан и организаций. Разработаны очень интересные и новые формы работы, они где- то не формализованы, но дают результат - люди обращаются и проблемы решаются. Основное именно в этом, не написать обращение и получить ответ, а получить результат", - сказал Михайловский.

Он отметил комплексный подход к решению проблем со стороны республиканских властей. Так, по заявлению жительницы Владикавказа, которая жаловалась на состояние дорожного полотна и тротуарных дорожек на улице Комсомольская, были не только оперативно решены указанные вопросы, а проведен ряд сопутствующих работ на объекте.

Впервые за 25 лет на площади 11 тыс. кв. метров было уложено новое покрытие. На это ушло 16 млн рублей. Кроме того, на подступах к дому заявительницы были заменены лампы уличного освещения.

Так же оперативно и качественно были отработаны обращения по созданию комфортных условий для детей и персонала в детском саду № 95 во Владикавказе и амбулатории поселка Карца.

Методику Северной Осетии заимствуют регионы РФ

Как отметил начальник Управления президента РФ по работе с обращениями граждан, система работы Северной Осетии с обращениями граждан, которую выстроил глава республики Вячеслав Битаров, позволила сократить жалобы от жителей региона в адрес президента страны.

"Я благодарен Вячеславу Зелимхановичу [Битарову] за комплексный подход к проблемам, здесь отношение совершенно другое, мы это видим. То есть президенту обращения стали уменьшаться, люди стали обращаться к главе республики. Это говорит о том, что глава республики реально работает с обращениями и решает эти вопросы. Меньше формалистики и больше результата", - пояснил Михаил Михайловский.

Одним из популярных форматов для сбора обращений граждан в Северной Осетии является горячая линия главы. Вячеслав Битаров не раз озвучивал номер телефона, на который приходят жалобы. В общении с заявителями глава, зачастую, участвует лично.

Кроме того, в республике используется видео- конференцсвязь с районами, много информации дают встречи с населением в районах республики, которые руководитель республики проводит практически сразу после вступления в должность главы. "Я считаю, что это (общаться с авторами обращений лично - прим. ТАСС) необходимо делать, потому что только личное общение с нашими гражданами помогает решать вопросы, которые их волнуют и интересуют. Письма долго ходят по кабинетам чиновников и, к сожалению, хочу признать, что наши граждане часто получают отписки. Поэтому дается и телефон горячей линии и свой сотовый телефон для того, чтобы граждане могли проконтролировать, какие решения приняты по их письмам, обращениям и могли сообщать, решены их вопросы или нет", - сказал Вячеслав Битаров.

В свою очередь Михаил Михайловский заключил, что формат работы с населением в Северной Осетии будет рекомендован другим регионам РФ.