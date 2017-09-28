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Артисты Мариинки впервые представили в Северной Осетии два балетных спектакля

В стране
28 сентября, 23:54 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 28, сентября. /ТАСС

Владикавказ с 23 по 29 сентября принимает первый международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Два одноактных балетных спектакля "Кармен-сюита" и "Барышня и хулиган" впервые представлены труппой Мариинского театра во Владикавказе.

"Такие разные балетные спектакли, разные по характеру, будут интересны зрителю во всем мире и здесь, во Владикавказе, где представлены впервые. Плюс к этому здесь яркие характеры и нельзя забывать, что мы приехали на Кавказ, яркие характеры здесь особенно ценятся", - сказал журналистам заведующий балетной труппой Мариинского театра, заслуженный артист России Юрий Фатеев.

Представление прошло в четверг вечером при полном аншлаге в филиале Мариинского театра во Владикавказе - Национальном государственном театре оперы и балета республики в рамках первого международного кавказского фестиваля "Мариинский - Владикавказ". В балетных спектаклях участвовали прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик и солист театра, заслуженный артист республики Северная Осетия - Алания Давид Залеев.

В пятницу постановка вновь состоится для североосетинских зрителей в Национальном государственном театре оперы и балета республики.

Владикавказ с 23 по 29 сентября принимает первый международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ". Он открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева.

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