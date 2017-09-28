Артисты Мариинки впервые представили в Северной Осетии два балетных спектакля

Фернандеш: "Локомотив" смог победить "Фастав" за счет организованной игрыСпорт 29 сентября, 1:15
Мещеряков опроверг информацию о конфликте президента "Локомотива" Геркуса и СеминаСпорт 29 сентября, 1:11
Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и СирииПолитика 29 сентября, 1:03
Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги ЕвропыСпорт 29 сентября, 0:52
РАН избрала новый состав президиумаНаука 29 сентября, 0:50
Семин: игра с "Фаставом" сложилась хорошо, потому что "Локомотив" активно начал матчСпорт 29 сентября, 0:38
В Twitter не выявили причастности РФ к сообщениям, нацеленным на подрыв выборов в СШАМеждународная панорама 29 сентября, 0:38
Геркус надеется, что футболист "Локомотива" Фернандеш будет вызван в сборную ПортугалииСпорт 29 сентября, 0:35
Тренер: "Локомотив" преподал "Фаставу" жесткий футбольный урокСпорт 29 сентября, 0:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Два одноактных балетных спектакля "Кармен-сюита" и "Барышня и хулиган" впервые представлены труппой Мариинского театра во Владикавказе.
"Такие разные балетные спектакли, разные по характеру, будут интересны зрителю во всем мире и здесь, во Владикавказе, где представлены впервые. Плюс к этому здесь яркие характеры и нельзя забывать, что мы приехали на Кавказ, яркие характеры здесь особенно ценятся", - сказал журналистам заведующий балетной труппой Мариинского театра, заслуженный артист России Юрий Фатеев.
Представление прошло в четверг вечером при полном аншлаге в филиале Мариинского театра во Владикавказе - Национальном государственном театре оперы и балета республики в рамках первого международного кавказского фестиваля "Мариинский - Владикавказ". В балетных спектаклях участвовали прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик и солист театра, заслуженный артист республики Северная Осетия - Алания Давид Залеев.
В пятницу постановка вновь состоится для североосетинских зрителей в Национальном государственном театре оперы и балета республики.
Владикавказ с 23 по 29 сентября принимает первый международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ". Он открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева.