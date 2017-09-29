Прогноз на выходные: на Дальнем Востоке циклон, в Петербурге бабье лето

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Конец недели принесет похолодание на Дальний Восток и в Сибирь, ветреная погода ожидается в выходные на юге европейской части России. Зато в Петербурге продолжится бабье лето, которое уже превзошло календарное лето по количеству дней без дождей, сообщают синоптики.

Зима идет в Сибирь и на Дальний Восток

В южных областях Западной Сибири уже чувствуется приближение зимы.

"В Иркутской области, Тыве, на юге Красноярского края, в Хакасии и Алтайском крае местами снег, порывистый ветер и температура от 0 до плюс 5", - сообщили ТАСС в центре "Фобос" прогноз на выходные.

В Ханты-Мансийском автономном округе ночью температура также будет опускаться до минус 3-8 градусов, обещают синоптики.

Активный циклон принес ветреную погоду с осадками на Дальний Восток.

"Во власти циклона находятся Амурская область, Хабаровский край, Сахалинская область, Камчатка, Чукотка и юго-восток Якутии. Там сильные ветра, осадки местами в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах на юге Якутии, на северных Курилах, на Камчатке и в Магаданской области осадки будут сильные", - рассказали в "Фобосе".

Первый снег в центральных регионах

В европейской части России синоптики прогнозируют пасмурную погоду, ночные заморозки.

"На востоке центральных областей пройдут небольшие дожди, возможно, с мокрым снегом. Но это несерьезно, все будет таять. В Московской области без существенных осадков, и температура примерно на градус ниже нормы. Такая погода сохранится на выходные", - сообщили в "Фобосе".

Заморозки ожидаются воскресенье в большинстве регионов центра европейской части России. На территории Курской области сохранится ясная погода в дневное время суток и небольшие заморозки ночью. В Тульской области столбики термометров в ночное время опустятся до нуля - минус 3 градусов.

В Крыму стихнут ветра

В пятницу в Крыму сохранится очень сильный северо-восточный ветер, в выходные он ослабнет до 10-15 м/с.

В 26 по 29 сентября в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого сильного ветра 22-27 м/с. Из-за шторма приостановлена работа Керченской паромной переправы - единственной транспортной артерии, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией.

В настоящее время на переправе скопилось более 3 тыс. автомобилей, среди которых легковые и грузовые машины, а также автобусы.

На юге тепло и ветрено

По-настоящему осенняя для региона погода установилась в Адыгее, где в первой декаде сентября температура превышала максимальные значения нормы на четыре градуса тепла, сообщила ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра республики Виктория Гусева.

"В ближайшие дни температура в горах республики в ночные часы будет опускаться от 4 тепла до одного градуса мороза, на равнинной территории - от 2 до 7 градусов со знаком плюс. В дневные часы максимальная температура будет в пределах 12-17 градусов на равнине и 8-13 градусов тепла в горах. По-прежнему сохраняется северо-восточный ветер, порывы которого местами могут достигать 15-20 м/с", - сказала Гусева.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Краснодарском крае, где ранее наблюдались ураганные ветра, ветер будет слабеть.

"В Новороссийске 35-37 м/с, как в последние дни, уже не будет, но утром ветер достигал 23-27 м/с. Самый сильный ветер - на побережье от Тамани до Геленджика, завтра в Тамани еще будет 10-12 м/с. В целом по региону сегодня ожидается 10-15 м/с", - рассказали ТАСС в Гидрометцентре региона.

В целом по краю прогнозируется температура воздуха плюс 15-18 градусов, в отдельных районах - до плюс 20. Из-за холодного северо-восточного ветра температура будет казаться на 3-4 градуса ниже.

Северо-Западу грозит неурожай, в Петербурге бабье лето

Санкт-Петербург остается во власти антициклона - в городе сохраняется сухая, относительно теплая погода. По словам главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова, бабье лето в этом году уже превзошло календарное лето по количеству дней без дождей.

"В Петербурге не было осадков 11 дней подряд, летом самый продолжительный период без дождей наблюдался в августе - это было всего пять дней подряд", - сказал Колесов.

В двух северо-западных регионах - Калининградской и Новгородской областях - наблюдается переувлажнение почвы из- за прошедших дождей. "Это приводит к увеличению вязкости грунта, трактора просто не могут выехать в поле и начать уборку урожая. Кроме того, собранные зерно и овощи переувлажнены и могут плохо храниться", - сказал Колесов.