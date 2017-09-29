Команда Чечни победила в чемпионате по стрельбе среди отрядов спецназа ФСБ в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ из Чечни победили в командном и личном зачетах в чемпионате ФСБ России среди подразделений специального назначения по боевой стрельбе из служебного оружия, который прошел в Петербурге 26-29 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники УФСБ России по Чеченской Республике заняли три призовых места в личном зачете и первое место в командном зачете. Второе место получили представители УФСБ по Калининградской области, третье - хозяева чемпионата, сотрудники региональной службы специального назначения "Град" УФСБ по Петербургу и Ленинградской области", - сообщили в управлении.
В дуэльной стрельбе команда Чечни уступила первенство сотрудникам УФСБ по Краснодарскому краю и заняла второе место. Третье место в этой дисциплине заняли бойцы СОБР "Гранит" управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Всего в чемпионате приняли участие более 80 сотрудников российских силовых структур, 16 команд представляли подразделения Центра специального назначения ФСБ, спецназ территориальных и пограничных управлений ФСБ, а также других российских спецслужб и силовых ведомств. Участники чемпионата в ходе соревнований выполнили с табельным оружием 10 дневных и четыре ночных стрелковых упражнения, которые имитируют реальные обстоятельства применения оружия бойцами спецназа.