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Команда Чечни победила в чемпионате по стрельбе среди отрядов спецназа ФСБ в Петербурге

В стране
29 сентября, 13:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Второе место заняли сотрудники УФСБ Калининградской области, а третье - хозяева чемпионата

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ из Чечни победили в командном и личном зачетах в чемпионате ФСБ России среди подразделений специального назначения по боевой стрельбе из служебного оружия, который прошел в Петербурге 26-29 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники УФСБ России по Чеченской Республике заняли три призовых места в личном зачете и первое место в командном зачете. Второе место получили представители УФСБ по Калининградской области, третье - хозяева чемпионата, сотрудники региональной службы специального назначения "Град" УФСБ по Петербургу и Ленинградской области", - сообщили в управлении.

В дуэльной стрельбе команда Чечни уступила первенство сотрудникам УФСБ по Краснодарскому краю и заняла второе место. Третье место в этой дисциплине заняли бойцы СОБР "Гранит" управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Всего в чемпионате приняли участие более 80 сотрудников российских силовых структур, 16 команд представляли подразделения Центра специального назначения ФСБ, спецназ территориальных и пограничных управлений ФСБ, а также других российских спецслужб и силовых ведомств. Участники чемпионата в ходе соревнований выполнили с табельным оружием 10 дневных и четыре ночных стрелковых упражнения, которые имитируют реальные обстоятельства применения оружия бойцами спецназа.

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