На Дону нарушено судоходство из-за обмеления реки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Более 80 судов скопились в акватории порта Ростова-на-Дону из-за вызванного ветром снижения уровня воды в реке Дон и ограничения в связи с этим судоходства по Азово-Донскому морскому каналу (АДМК), обеспечивающему проход судов в порты Азова и Ростова-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"По состоянию на 10:00 [мск] 29 сентября в акватории морского порта Ростов-на-Дону ожидают улучшения погодных условий 59 судов на выход и 26 судно на вход. Капитаны судов ждут благоприятные окна, когда ветер нагонит воду на фарватер, чтобы осуществить проводку судов. Несмотря на неблагоприятные условия, навигация не парализована, работа идет постоянно. Наиболее драматичное время уже позади", - сказал собеседник агентства.

Неблагоприятная для судоходства ситуация в Таганрогском заливе и устьевом участке реки Дон сложилась с 22 сентября. "В регионе Азовского моря наблюдаются неблагоприятные погодные явления, связанные с воздействием затяжных штормовых ветров северо-восточного направления скоростью 15-22 м/с, повлекшие за собой значительное падение уровня воды в Таганрогском заливе и устьевом участке реки Дон", - отмечается в сообщении Росморречфлота.

По информации Администрации морских портов Азовского моря, проходная осадка судов по Азово-Донскому морскому каналу по состоянию на 29 сентября составляет 2,8 м при штатной проходной осадке для судов по АДМК при нуле глубин 3,7 м. В ведомстве уточнили, что с 22 по 29 сентября осуществлена безопасная проводка 144 судов на вход в морской порт Ростова-на-Дону и 107 судов на выход из порта.