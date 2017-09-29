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Региональный стандарт изучения истории родного края разработан в Архангельской области

В стране
29 сентября, 16:17 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 29, сентября. /ТАСС

Планируется, что курс изучения истории Архангельского Севера будет сихронизирован с курсом отечественной истории

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. В Архангельской области разработан региональный историко-культурный стандарт, который станет основой для учебника по истории родного края. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

"В основу будущего учебника ляжет региональный историко- культурный стандарт, который по заданию Министерства образования и науки Архангельской области разработан Архангельским областным институтом открытого образования совместно с Северным Арктическим федеральным университетом (САФУ). Стандарт содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию региональной истории и культуры, перечень рекомендуемых для изучения тем и основных понятий, событий и персоналий", - говорится в сообщении.

В документе официально закреплено такое понятие, как "Архангельский Север", предложенное профессором Анатолием Куратовым (ректор Архангельского государственного педагогического института (1980-1986 гг.) - прим. ТАСС). "Архангельская область создана в 1937 году. В разные периоды в ее состав входили и беломорское побережье Карелии, и часть Республики Коми. Эти регионы также необходимо включить в состав регионального историко- культурного стандарта, в связи с чем и появилось понятие "Архангельский Север", - приводит пресс-служба слова одного из разработчиков стандарта, доцента кафедры всеобщей истории САФУ Романа Болдырева.

Планируется, что курс изучения истории Архангельского Севера будет сихронизирован с курсом отечественной истории. В шестом классе будет преподаваться история родного края с древнейших времен и до конца 15 века; в седьмом - 16-17 век; в восьмом - 18 век; в девятом - период с 19 по начало 20 века; в десятом - 20 и 21 века. Получены положительные рецензии на документ от ученых-историков ведущих вузов страны, а также педагогов-практиков Архангельской области.

Школы Архангельской области перейдут на обучение по новому стандарту с ноября 2017 года, новый учебник в двух томах планируется издать в 2018 году. Предыдущий учебник был выпущен в 1979 году.

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