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Нелегальный водочный завод демонтировали в Беслане

В стране
29 сентября, 17:17 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 29, сентября. /ТАСС

У предприятия с 2011 года не было лицензии на производство алкоголя

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© Марина Лысцева/ТАСC

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Представители межрегионального управления (МРУ) Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) вместе с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Северной Осетии демонтировали нелегальный водочный завод в городе Беслане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО.

"Завершен демонтаж и вывоз на утилизацию основного технологического оборудования водочного завода. Завод по производству алкогольной продукции ООО "Столица" расположен в Беслане на улице Дзарахохова. Предприятие было оснащено технологическим оборудованием для производства алкогольной продукции мощностью 12 тыс. бутылок в час. Лицензия на производство, хранение и поставки алкогольной продукции у указанной организации отсутствовала с 2011 года", - говорится в сообщении.

Факт нелегального производства алкоголя был установлен 2 сентября 2015 года в ходе мероприятий, проведенных представителями МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО. Незаконное производство было пресечено, а основное технологическое оборудование арестовано. После длительных судебных разбирательств, решением Арбитражного суда Северной Осетии компания "Столица" привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа и изъятия для утилизации оборудования для производства алкогольной продукции.

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