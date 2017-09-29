Нелегальный водочный завод демонтировали в Беслане

МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срывПроисшествия 29 сентября, 17:40
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицераПроисшествия 29 сентября, 17:38
Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДАСпорт 29 сентября, 17:31
Более 14 тыс. квартир предоставят переселенцам программы реновации к 2020 годуОбщество 29 сентября, 17:31
Врач, который "полюбил страдание"Общество 29 сентября, 17:25
Вдове космонавта Гагарина присвоено звание "Почетный гражданин Московской области"Общество 29 сентября, 17:24
Нелегальный водочный завод демонтировали в БесланеВ стране 29 сентября, 17:17
Китай может запретить автомобили на углеводородном топливеСоциальная ответственность 29 сентября, 17:10
Ведущие московские музеи поддержали благотворительную акцию фонда "Вера"Общество 29 сентября, 17:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Представители межрегионального управления (МРУ) Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) вместе с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Северной Осетии демонтировали нелегальный водочный завод в городе Беслане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО.
"Завершен демонтаж и вывоз на утилизацию основного технологического оборудования водочного завода. Завод по производству алкогольной продукции ООО "Столица" расположен в Беслане на улице Дзарахохова. Предприятие было оснащено технологическим оборудованием для производства алкогольной продукции мощностью 12 тыс. бутылок в час. Лицензия на производство, хранение и поставки алкогольной продукции у указанной организации отсутствовала с 2011 года", - говорится в сообщении.
Факт нелегального производства алкоголя был установлен 2 сентября 2015 года в ходе мероприятий, проведенных представителями МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО. Незаконное производство было пресечено, а основное технологическое оборудование арестовано. После длительных судебных разбирательств, решением Арбитражного суда Северной Осетии компания "Столица" привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа и изъятия для утилизации оборудования для производства алкогольной продукции.