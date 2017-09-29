В "Сад-Гигант Ингушетия" начали сбор яблок

МАГАС, 29 сентября. /ТАСС/. Начался сбор урожая яблок в садах интенсивного типа компании "Сад-Гигант Ингушетия". Садоводы намерены собрать в два раза больше плодов, чем в 2016 году, сообщил ТАСС в пятницу директор предприятия Замир Балкизов.

"У нас в садах ведется сбор яблок, предстоит собрать их на 230 га, урожайность в текущем году составляет около 45 тонн с га. Мы планируем собрать в два раза больше урожая, чем в прошлом году ", - сказал он. По его словам, в прошлом году на площади 107 га было собрано 6,5 тыс. тонн, а в текущем на площади 230 га планируется собрать около 13 тыс. тонн яблок.

Балкизов добавил, что продукцию компании "знают, и урожай яблок почти весь был распродан за четыре зимних месяца". По словам директора, холодильные установки рассчитаны на хранение 36 тыс. тонн яблок.

Всего под садами интенсивного типа находится сейчас более 570 га земли (370 га из них сады, посаженые только в текущем году, которые в следующем году должны дать урожай), планируется их довести до 1,050 тыс. га.