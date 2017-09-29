Болеет 70 тульских студентов стали медалистами регионального чемпионата WorldSkills

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Министерством образования Тульской области подведены итоги регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Финал соревнований состоялся в пятницу, из 175 участников золотыми, серебряными и бронзовыми медалями награждены 73 студента колледжей и техникумов, сообщила пресс-служба тульского правительства.

"Чемпионат "Молодые профессионалы" важен не только в масштабах региона, но и страны в целом, он дает молодежи возможность проявить себя в дисциплинах, которые связаны с их будущими профессиями. Ребята могут презентовать свои умения, познакомиться с будущими работодателями. В этом году 26 студентов получили золотые медали, 29 - серебряные, 18 - бронзовые", - цитирует министра образования Тульской области Оксану Осташко пресс-служба.

Все победители регионального чемпионата могут претендовать на участие в федеральном этапе соревнований. "Региональные этапы WorldSkills Russia будут походить по стране до февраля 2018 года. В зависимости от общего количества победителей будут распределяться квоты - сколько участников включат от той или иной области в национальные сборные молодых профессионалов", - отметили в пресс-службе.

Соревнования проходили в Тульской области с 26 по 29 сентября. Выполнение заданий оценивали 172 региональных и 20 сертифицированных экспертов союза "Молодые профессионалы". Студенты показали знания и навыки в сварочных технологиях, строительстве и штукатурных работах, электронике и веб-дизайне, технологии моды и др.

Тульская область вступила в международное движение по популяризации рабочих профессий WorldSkills Russia в ноябре 2014 года. Для подготовки участников чемпионатов всех уровней в профессиональных образовательных организациях региона создано более 20 специализированных центров.