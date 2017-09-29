Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третий Форум СМИ СКФО пройдет в Ингушетии, в регионе начали подготовку

В стране
29 сентября, 21:17 UTC+3 МАГАС МАГАС 29, сентября. /ТАСС

Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Магасе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии начали подготовку форума СМИ Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Магасе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Вопросы подготовки и проведения в республике с 30 ноября по 1 декабря форума СМИ СКФО глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил сегодня с вице-премьером правительства республики Макой Аушевой", - уточнили в пресс-службе.

Глава региона поручил определить площадки, где будут проходить основные мероприятия в рамках форума и подготовить культурную программу. "Для желающих посетить горную Ингушетию, посмотреть природу и увидеть древние башенные комплексы и соприкоснуться с культурным наследием народа необходимо будет организовать экскурсии, - приводит пресс-служба слова Евкурова. - Мы должны создать хорошие условия, чтобы представители прессы могли общаться, обсудить

Во втором форуме СМИ СКФО, который прошел в декабре прошлого года в Пятигорске, приняли участие около 700 представителей медиа-сообщества из всех субъектов Северного Кавказа и других российских регионов. За два дня плодотворной работы они обсудили наиболее актуальные вопросы, которые возникают в медиа-среде Северного Кавказа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи убийства военнослужащими РФ сослуживцев с 2007 года. Досье
2
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста
3
Главы пяти субъектов РФ ушли в отставку, работа президента с регионами будет продолжена
4
Биография врио губернатора Красноярского края Александра Усса
5
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни
6
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
7
Суд заключил под стражу двух россиян, подозреваемых в шпионаже для Украины в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама