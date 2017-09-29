Третий Форум СМИ СКФО пройдет в Ингушетии, в регионе начали подготовку

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МАГАС, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии начали подготовку форума СМИ Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Магасе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главы региона.
"Вопросы подготовки и проведения в республике с 30 ноября по 1 декабря форума СМИ СКФО глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил сегодня с вице-премьером правительства республики Макой Аушевой", - уточнили в пресс-службе.
Глава региона поручил определить площадки, где будут проходить основные мероприятия в рамках форума и подготовить культурную программу. "Для желающих посетить горную Ингушетию, посмотреть природу и увидеть древние башенные комплексы и соприкоснуться с культурным наследием народа необходимо будет организовать экскурсии, - приводит пресс-служба слова Евкурова. - Мы должны создать хорошие условия, чтобы представители прессы могли общаться, обсудить
Во втором форуме СМИ СКФО, который прошел в декабре прошлого года в Пятигорске, приняли участие около 700 представителей медиа-сообщества из всех субъектов Северного Кавказа и других российских регионов. За два дня плодотворной работы они обсудили наиболее актуальные вопросы, которые возникают в медиа-среде Северного Кавказа.