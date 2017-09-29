Доходы от акцизов на топливо в бюджетах регионов позволят улучшить дороги Кавказа

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Полное зачисление доходов от акцизов на топливо в региональные бюджеты с 2018 по 2020 годы позволит увеличить финансирование дорог в республиках Северного Кавказа, и, соответственно, развивать сопутствующую инфраструктуру, считают депутаты Госдумы.

Как сообщалось, нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в РФ изменились с 1 июня 2016 года, до этого 100% доходов от акцизов зачислялись в региональные бюджеты (на 2017 год региональная часть акцизов была уменьшена до 62%). Потери региональных бюджетов в 2017 году составили бы суммарно 110 млрд рублей, в 2018 году - 160 млрд рублей. Проектом бюджета РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено 100-процентное зачисление в бюджеты субъектов РФ доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории страны.

Как рассказал ТАСС депутат Госдумы от Дагестана, член комитета нижней палаты парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Заур Аскендеров, власти республики смогут на эти средства улучшить дороги в регионе, в том числе имеющие стратегическое значение для РФ. "Если эти средства будут оставаться в регионе, то регион знает, как распределить эти доходы. Для регионов это важно. Я думаю, это была бы существенная помощь бюджету [Дагестана] и могло бы дать стимул развития и транспортной сфере, и дорожной, и, как следствие, социальной", - сказал он ТАСС в пятницу.

Аскендеров подчеркнул, что в настоящее время по проходящим через Дагестан трассам пролегают транзитные пути в Закавказье. На их ремонт, в частности, могут быть направлены средства от топливных акцизов. А суммы, которые в случае одобрения законопроекта получит регион, для местного бюджета, по его словам, "очень значительные".

Аскендеров добавил, что дороги и транспорт - не единственные сферы, на которые хотел бы получить средства регион. Также Дагестан надеется на субсидии для развития сельского хозяйства (в том числе для виноградарей, которым в последние годы в регионе оказывают серьезную поддержку), здравоохранения, социальной и других сфер.

Член комитета Госдумы по бюджетам и налогам Владислав Резник (Адыгея), в свою очередь, отметил, что "в последнее время бюджеты регионов находятся в достаточно сложном положении", они "теряют доходы за счет общих рецессий и за счет того, что общая политика направлена на обеспечение федерального бюджета и потом распределения средств из него по регионам". По его словам, перераспределение средств акциза - только один из шагов для минимизации потерь регионов.