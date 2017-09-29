Энергетики Северной Осетии первыми на Кавказе подготовились к осенне-зимнему периоду

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Филиал МРСК Северного Кавказа "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети") первым среди других подразделений компании подтвердил свою готовность к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода и получил паспорт готовности, сообщили в пятницу в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

"Энергетики Северной Осетии первыми среди других подразделений подтвердили свою готовность к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода и получили паспорт готовности", - говорится в сообщении. Это завершающий этап в длительной подготовке к работе в зимних условиях.

Комиссия, в состав которой вошли представители надзорных и контролирующих органов, а также исполнительного аппарата МРСК Северного Кавказа, отметила, что все замечания и предписания, полученные на этапах подготовительной работы, были выполнены в полном объеме. Компании вручен паспорт готовности - главный документ, свидетельствующий о качественном и своевременном выполнении запланированной ремонтной программы.

Всего энергетики Северной Осетии выполнили более 150 мероприятий. В частности, отремонтировали около 540 км линий электропередачи, 146 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, повышенное внимание уделялось расчистке трасс и расширению просек в зоне прохождения воздушных линий. На случай возникновения технологических нарушений филиал располагает полностью сформированным аварийным резервом. Создано 16 аварийных бригад (135 человек и 32 единицы техники), предназначенных для ликвидации сложных технологических нарушений.

Комиссия также высоко оценила прошедшую накануне противоаварийную тренировку, отметив готовность филиала к ликвидации аварийных ситуаций, характерных для зимы, добавили в компании.