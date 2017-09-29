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Систему "112" опробуют в трех муниципальных образованиях Кабардино-Балкарии

В стране
29 сентября, 22:51 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 29, сентября. /ТАСС

Речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии при правительстве КБР по профилактике правонарушений

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НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) опробуют систему "112" в двух районах и столице республики городе Нальчике до конца года, сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства субъекта.

Речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии при правительстве КБР по профилактике правонарушений. Участники совещания обсудили ход реализации подпрограммы "Безопасная республика" государственной программы "Развитие транспортной системы в КБР".

"За последние годы наращиваются возможности ситуационного центра обработки данных, где размещена новая современная видеостена, позволяющая расширить аналитическую деятельность в обозначенном сегменте задач. Продолжается работа по установке камер наружного наблюдения на объектах транспортной инфраструктуры. В настоящее время завершаются мероприятия по созданию дополнительных участков автоматизированного программного комплекса. До конца текущего года предполагается апробация необходимого оборудования для обработки вызовов системы на единый номер "112" в Эльбрусском, Баксанском районах и городе Нальчике", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается положительный эффект внедрения технологий ГЛОНАСС, который наблюдается в повышении безопасности дорожного движения, качества обслуживания перевозчиков, надзора за функционированием школьных автобусов и карет скорой медицинской помощи.

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