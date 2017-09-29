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В Грозном планируют построить современный Центр спортивной медицины

В стране
29 сентября, 23:48 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 29, сентября. /ТАСС

Центр планируют открыть на берегу "Грозненского моря"

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ГРОЗНЫЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Современный Центр спортивной медицины планируют открыть в Грозном при поддержке Федерального медико-биологического агентства России. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов.

"Активно продвигается работа по созданию в Грозном центра спортивной медицины. На данный момент идет разработка проекта. Открытие центра позволит приумножить успехи в спорте, совершенствовать врачебно-физкультурную службу, качественно улучшить медицинское обеспечение во всех видах спорта в различных возрастных категориях", - сказал Сулейманов.

Центр спортивной медицины планируют открыть на берегу "Грозненского моря". Ожидается, что он станет одним из лучших в России. Проходить реабилитацию в учреждении смогут не только спортсмены, но и пациенты после тяжелых травм и операций.

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