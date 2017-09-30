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В Северной Осетии открывается международный художественный симпозиум "Аланика"

В стране
30 сентября, 0:20 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 30, сентября. /ТАСС

"Аланика" пройдет с 30 сентября по 1 октября

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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Международный художественный симпозиум "Аланика" в 11 раз пройдет в Северной Осетии, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского филиала государственного центра современного искусства.

"Программа 11-й "Аланики" под названием "Владей Кавказом!" придумана и сформирована его [симпозиума] куратором, художником Катей Бочавар. Владикавказ здесь - главный герой и рассказчик, вдохновитель и соучастник. "Аланика" пройдет с 30 сентября по 1 октября", - говорится в сообщении.

Выставки развернутся на нескольких городских площадках Владикавказа: во Дворце культуры металлургов, на проспекте Мира и в центральном парке культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова. В рамках симпозиума пройдут мастер-классы, открытые уроки ведущих российских и зарубежных теоретиков искусства, кураторов, художников и культурологов.

Симпозиум "Аланика" проходит в Северной Осетии с 2007 года. Его организаторами являются Северо-Кавказский филиал Государственного центра современного искусства и некоммерческий фонд "Аланика" при поддержке Министерства культуры РФ.

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