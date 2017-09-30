Хасмагомед Кадыров назначен главой Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по ЧР

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Хасмагомед Кадыров занял должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чечне. Об этом в субботу сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Я очень положительно воспринял назначение дорогого младшего брата Хасмагомеда Кадырова на должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по ЧР, - написал Кадыров в своем Instagram. - Ранее он занимал пост помощника Главы ЧР и знает наши требования к вопросу профилактики наркомании. За многие годы работы в команде Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, Хасмагомед зарекомендовал себя как профессионал, которому можно доверить самый ответственный участок работы".
Глава региона пожелал Кадырову удачи и энергии на работе в новой должности.
Дорогие друзья! Всем хорошо известно как в Чеченской Республике налажена работа по профилактике наркомании. Благодаря тесному взаимодействию органов исполнительной власти, @dumchr духовенства и @95.mvd МВД, мы смогли побороть поставки наркотиков в республику. Теперь появилась новая, реальная угроза обществу - синтетический наркотик. Молодые люди имеют ложное представление, что применение психоактивных веществ не вызовет у них зависимости. Их легко приобрести, но зависимость от них бывает тяжёлая и последствия порой неисправимые. Мы понимаем, что в борьбе с этим злом нужны новые подходы. Поэтому я Очень положительно воспринял назначение дорогого младшего БРАТА Хасмагомеда Кадырова на должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по ЧР. Ранее он занимал пост помощника Главы ЧР и знает наши требования к вопросу профилактики наркомании. За многие годы работы в команде Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, Хасмагомед зарекомендовал себя как профессионал, которому можно доверить самый ответственный участок работы. Я поздравляю его с назначением. Желаю удачи и неуемной энергии в деле служения России! #Кадыров #Россия #Чечня #МВД