МЧС предупредило о заморозках в Крыму 1-3 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Заморозки до 2 градусов ниже нуля ожидаются в Крыму с 1 по 3 октября 2017 года, сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.

"1, 2, 3 октября ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки [от] 0 [до]… 2 градусов [ниже нуля]",- говорится в сообщении.

По данным Крымского гидрометцентра, в субботу температура воздуха на полуострове днем составит 14-17 градусов выше нуля.

В МЧС также напоминают, что в регионе действует штормовое предупреждение о сильном ветре до 22 м/с.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра до 27 м/с с 25 по 29 сентября была приостановлена работа Керченской паромной переправы - основной транспортной артерии, соединяющей Крымский полуостров с материковой Россией. В настоящее время паромы отправляются по фактической погоде.