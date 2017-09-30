МЧС предупредило о заморозках в Крыму 1-3 октября

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Заморозки до 2 градусов ниже нуля ожидаются в Крыму с 1 по 3 октября 2017 года, сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.
"1, 2, 3 октября ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки [от] 0 [до]… 2 градусов [ниже нуля]",- говорится в сообщении.
По данным Крымского гидрометцентра, в субботу температура воздуха на полуострове днем составит 14-17 градусов выше нуля.
В МЧС также напоминают, что в регионе действует штормовое предупреждение о сильном ветре до 22 м/с.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра до 27 м/с с 25 по 29 сентября была приостановлена работа Керченской паромной переправы - основной транспортной артерии, соединяющей Крымский полуостров с материковой Россией. В настоящее время паромы отправляются по фактической погоде.