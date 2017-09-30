Участники автопробега "Мир Кавказу-2017" обсудят молодежную политику СКФО в Нальчике

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Студенты и ученые Южного федерального университета (ЮФУ) в ходе фестиваля "Мир Кавказу-2017" примут участие в автопробеге, в рамках которого проведут научные конференции в Майкопе и Нальчике, сообщил ТАСС руководитель департамента социальной и молодежной политики ЮФУ Яков Асланов.

"Автопробег стартует из Ростова-на-Дону 8 октября и завершится 13 октября. В нем примут участие 20 студентов и сотрудников вуза. В общей сложности планируется проехать около 1,5 тыс. километров. Во время автопробега мы проведем две полноценные и научные конференции в Майкопском государственном технологическом университете и в Кабардино- Балкарском государственном университете", - сказал он.

По словам Асланова, на конференциях планируется обсудить развитие молодежной политики в регионах Северного Кавказа, противодействие экстремизму и гармонизацию межэтнических отношений. Он уточнил, что фестиваль "Мир Кавказу" проводится в ЮФУ с 2008 года, а автопробег - с 2013 года.

"Мы хотели привнести что-то новое в фестиваль, чтобы привлечь к нему больше внимания. И решили сделать автопробег по субъектам СКФО (Северо-Кавказского федерального округа - прим. ТАСС) и ЮФО, в течение которого будут проводиться научные исследования, презентации проектов, конференции. В этом году автопробег разбит на две части: первую мы провели весной - проехали 2,5 тыс. километров и провели научные конференции в Дагестанском и Ингушском госуниверситетах", - добавил Асланов.

Представитель университета также сообщил, что доклады и научные работы, представленные на конференциях, предполагается издать в сборнике ЮФУ "Мир Кавказу". Итоги автопробега и всего фестиваля "Мир Кавказу-2017" подведут на финальном форуме в Ростове-на-Дону, запланированном на 16-18 ноября.

Об автопробеге и фестивале

Участники автопробега "Мир Кавказу" с 2013 года побывали в 12 городах ЮФО и СКФО - Ставрополе, Пятигорске, Грозном, Владикавказе, Беслане, Назрани, Магасе, Махачкале, Нальчике, Майкопе, а также в Краснодаре и Севастополе. В каждом из городов проводятся встречи со студентами государственных университетов, открытые дискуссии в рамках фокус-групп, экспертные опросы, а с 2017 года - научные конференции. Завершается автопробег традиционно в Ростове- на-Дону.

Фестиваль студенческой, научной и творческой молодежи "Мир Кавказу" проводится ЮФУ при поддержке Национального антитеррористического комитета. Его целью является развитие молодежной политики ЮФУ, содействие гражданскому миру на юге России, гармонизация межэтнических взаимоотношений и консолидация молодежных сообществ. В рамках фестиваля проводятся встречи со студентами государственных университетов ЮФО и СКФО, открытые дискуссии в рамках фокус- групп, экспертные опросы, а с 2017 года - научные конференции.